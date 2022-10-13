烏克蘭首都基輔、中南部城市第聶伯羅彼得羅夫斯克、西部城市利沃夫，近日先後遭到俄羅斯炮轟，作為俄方克里米亞大橋遭炸斷的回敬。俄烏戰爭演變至互拿平民基建來開刀，印證了戰爭只會令人失去理智，實在沒有打下去的必要。

俄羅斯這一波的轟炸，緣起於烏克蘭的狂妄，皆因普京本月踏入「從心所欲不逾矩」之年，怎知卻收到烏方的炸橋大禮，事故造成嚴重損失，且炸斷連接俄羅斯本土與克里米亞半島的象徵意義，最令俄方嚥不下這口氣。難為殺昏了頭的烏克蘭，竟然撲出一名總統顧問波多利亞克，大言不慚指大橋爆炸只是開始，在普京眼中，試問你算老幾？

諷刺的是，俄方不但火速恢復受損橋樑雙向通車，在報復性轟炸烏克蘭多個城市後，聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫形容相關行動只是第一集，稍後還會陸續有來，明顯寸爆烏方派出小頭目出言不遜。

不要忘記，普京就算不使用核武，也能把導彈射向基輔，烏總統澤連斯基有本事轟炸莫斯科嗎？莫說他連搞炸橋也要派出傀儡來掩耳盜鈴，好讓美國佬如白宮國家安全發言人柯比之流有下台階，對形同恐襲的克里米亞大橋被炸，以「沒有補充」來打圓場。戲子總統若沒有背後話事人的賦權，面對俄方的狂轟濫炸，在這場代理人戰爭中究竟能不能還手、作出何等程度的還手，一概不能自決，只能聽候差遣，烏國人民又怎會不可憐呢？

俄烏戰事始於本無必要的北約東擴，對烏克蘭而言，維持中立、讓4個已入俄地區在聯合國監視下再度公投，總勝過淪為不斷被炸的棋子。很多親美黃人習慣「請求美軍登陸」，會對此和平建議瘋狂吼叫，但這班偽善之人不曾真正關心烏國人民，他們只着眼「0+3」該去哪裏旅行。