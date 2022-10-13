香港世界桌球大師賽圓滿落幕，近9,000名市民參與疫下首項大型室內體育盛事，國際傳媒見證亞洲首項職業賽重啟，對本港逐步重返「盛事之都」有正面作用。多項大型盛事將陸續在港舉辦，當局應乘勢講好香港故事，做好防疫工作的同時推進社會復常。

過往受疫情衝擊及本港較嚴苛的防疫政策下，不少國際盛事紛紛暫停、改期甚或移師至鄰近地區舉辦。但隨着疫情逐步穩定，政府放寬防疫限制，大型國際賽事逐步復辦，為復常邁出重要一步。桌球界泰斗奧蘇里雲亦盛讚香港大師賽，指賽事安排破格，現場氣氛一流，亦讚嘆香港美景及行山徑令其樂而忘返，主辦單位更稱，當局及時落實「0+3」令活動獲得空前成功，對香港的宣傳效益難以計量。

文體旅局應以桌球大師賽作為一個開始，吸收經驗及善用陸續落成投運的場館等硬件和資源，辦好即將舉辦的七人欖球賽、陳奕迅演唱會，以及明年南韓女團BLACK PINK環球巡演等多場大型活動，並乘着勢頭爭取更多大型盛事落戶香港，重振本港「盛事之都」之名。香港疫情近日有反彈之勢，惟重症率及死亡率保持偏低水平，且並未嚴重加重醫療系統的負荷，可以有序謹慎持續推進社會復常，不能開倒車走回頭路。就此政府應更積極對公眾進行宣傳解說工作，同時推出更多便利接種措施，鼓勵提高市民的疫苗接種率。

香港如何繼續發展、維持長遠競爭力，是現屆政府的關鍵課題之一。政府需落實執行好「精準抗疫」，穩步推進內外通關及社會復常，亦要把握契機，竭力促成更多商貿、體藝及文化盛事，努力說好香港故事，出盡法寶搶生意、搶人才。