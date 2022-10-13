中共二十大舉行前夕，全球首富馬斯克就兩岸統一的問題，在美國眾議院議長佩洛西8月竄台訪問後，投下了一枚震撼彈，既震撼台灣，又震散台獨，亦震動中美朝野，更震醒國際社會，台獨蔡英文有得震無得瞓。

馬斯克日前公開倡議北京將台灣設為特別行政區，可給予比香港更寬鬆的安排，理由是台海一旦發生衝突，全球經濟將受重挫；他估計一旦開戰，全球經濟可能衰退三成，沒人可獨善其身。

美國人馬斯克的公開倡議，獲得中國駐美大使秦剛作出迅速和正面的感謝回應。秦剛在其臉書上說：「我想感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲，以及他關於建立台灣特別行政區的想法。」翌日，中國外交部回應：「樂意看到愈來愈多人士理解支持『和平統一、一國兩制』。」外交部發言人毛寧作了更完整的評說：「『和平統一、一國兩制』是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。」美國朝野撐台獨的反華反共政客，很不是味兒。

其實，自中華人民共和國1949年成立後，中國大陸政府由開國元勳毛澤東到歷屆領導人，都沒有放棄統一祖國、捍衞國家主權、解決台灣問題的兩手準備和打算。毛澤東生前便委託秘密特使與台灣的蔣介石商談，提出過台灣和平統一後可成特區，蔣氏父子更可獲國家領導人級別的極高禮遇和寬鬆安排。儘管時移世易，但和平統一的方針不變，毛澤東之後，各任中國大陸領導人都矢志為實現祖國和平統一大業不懈奮鬥。兩岸同根同源，都是中國人。一衣帶水，血脈相連，和平統一是中華民族的大義大業，任何中國人都不願手足骨肉相殘。