俄烏戰事自今年2月持續至今，誰勝誰負還不好說。然而，戰事持續至滿3個月，俄軍未能速戰速決，不利於俄軍嘅消息便不斷浮現，美媒甚至引述消息報道，曾有刺客企圖暗殺普京不果；之後又傳甚麼要「斬首普京」。西方政客語不驚人死不休，大抵都為了吸睛。

這之後烏克蘭又頻傳捷報，稱反攻收復東部及南部合共逾千平方公里領土；之後媒體咬定「俄軍受挫有迹可尋」，譬如士氣低落；美媒又乘機興風作浪，說俄羅斯武器短缺，打算向北韓購入幾百萬枚炮彈！早前北溪管道被炸，日前克里米亞大橋又被炸，阿哥，完全當普京冇到喎！

普京嘅治國理念，予人印象就係「言必信，行必果」，戰場上永不言棄，還記得佢嘅金句嗎？「領土問題沒有談判，只有戰爭！」「一旦遭人欺負，瞬間就應當回擊。」有些人嘅話可以當放屁，但係普京嘅話你要認真對待，切勿老虎唔發威就當佢病貓！

呢嗱！俄羅斯近日狂轟猛炸烏克蘭軍事指揮及能源設施，並揚言瓦解烏政權！戲子總統澤連斯基指摘俄方使用典型嘅恐怖主義戰術，佢一邊抹汗一邊打嘴炮說不會被嚇怕，「相反我們更團結……我們只會更堅定必須消滅恐怖分子。」

澤連斯基口中的「我們」，不就是向美國及G7等搖尾乞憐嗎？冇錯，美國2月至今已向烏克蘭提供超過168億美元嘅安全支援，而德、法、英等國亦不斷提供金錢及軍援，否則烏軍斷不可能同俄軍打到依家，之不過，老朽從一開始就覺得烏克蘭必敗，皆因長貧難顧，何況全球經濟衰退，美國自顧不暇，G7亦各自有一本難唸的經，澤氏卻成日叫各國加大力度送錢送先進武器，好似全世界欠咗佢，咁嘅嘴臉可以成為王者榮耀？