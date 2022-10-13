很多大人物常掛在嘴邊的一句話是：「信心比黃金更寶貴。」物以稀為貴，信心之所以更寶貴，一方面說明其巨大作用，另一方面也說明其比黃金更不易得。古往今來，真正能取得大眾信任、凝聚社會共識、提振精神士氣的時代，又有幾個？

40年前的改革開放，徹底否定了階級鬥爭，打破了閉關鎖國、計劃經濟、公私合營、鬥私批修、大鍋飯等枷鎖桎梏，令中國迸發了空前的發展活力與創造熱情，百姓也難得過了幾年好日子。然而近期種種奇談怪論卻又沉渣泛起，各色陳詞濫調再度死灰復燃，為階級鬥爭、閉關鎖國、國進民退搖旗招魂。老百姓的信心，原本已被嚴苛防疫、整肅資本、閉關自守摧折得所剩無幾，如今更加噤若寒蟬。

這些論調，幾乎清一色打着「獨立自主」、「愛國主義」等政治正確的旗號，塗滿意識形態的保護色，橫行無忌。比如，農村問題專家溫鐵軍最近就提出「人民經濟」概念，鼓吹要發展這種「維護國家主權、自主發展、具有愛國主義性質的經濟體」，要具備自主性、在地性、綜合性、人民性4個特徵。而所謂的「人民性」，就是全民所有制。

按這種理念，改革開放前那種國家包攬所有、壟斷一切的計劃經濟，不就是「人民經濟」嗎？以公私合營為名沒收民營資本，公權力掌控了所有生產要素和資源分配，其實際效果如何，有目共睹。

但為甚麼還有人迷戀計劃時代呢？一部分人是癡迷於計劃模式帶來的高度集權；另一部分是社會發展大潮中的失敗者、落伍者，他們寧願回歸大鍋飯。前者才是核心群體，後者只不過是工具人。但凡積極進取的年輕人，誰願意回到窒息壓抑的計劃時代呢？某些「磚家」不敢公然叫囂計劃經濟，於是偷換概念成「人民經濟」。這種投機行為迎合了大環境大氣候，有恃無恐，與當下的國內大循環、舉國體制、國退民進、共同富裕等，本質上是同一思維。

30年前鄧小平的南巡講話，力挽狂瀾，好不容易平息了經濟「姓資姓社」的爭拗，如今卻被重新加上了意識形態標籤，給經濟套上「人民」、「愛國主義」冠冕堂皇的頂戴，實則不過是進行道德綁架和政治打壓的遮羞布。試問，經濟加上「人民」二字，就成了人民的了嗎？「人民」是一個虛無縹緲的概念，最終的財富分配必然是掌握在標榜代表人民的公權力手中。溫鐵軍的方案是：靠「不忘初心、牢記使命」。市場經濟是法治經濟，靠白紙黑字來維護公平競爭，保護財富產權。捨此不為，而寄望於靠官僚集團的「初心」，這不是「非蠢即壞」，而是十足的惡。

經歷遙遙無期的防疫折騰，經濟到了幾近停滯的地步，失業陡增，產業凋敝。當下人民需要的，是正視科學，尊崇法治，放活經濟，這才是生路。至於死路一條的「人民經濟」，還是算了吧。