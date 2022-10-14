娛圈單打：身材驕人又肯搏　點會唔做女主角

無綫「花旦荒」嚴重早已不是新聞，不少重頭劇被迫起用年過40的女藝人擔正已可見一斑。現實中這把年紀的女人早已結婚生仔，偏偏她們仍要在劇中跟年紀更大的男藝人談情說愛，觀眾看得尷尬，被嘲老人台豈是無因。此所以，有潛質的女藝人紛紛成為無綫力捧對象，連場上位混戰正激烈地展開。

上位花旦一號是港姐出身的高海寧。本報獨家報道，約滿在即的高Ling一直與無綫拉鋸，據知雙方「正愉快處理中」，有望傾掂數留在娘家，或可一解花旦荒的燃眉之急。高Ling最煞食之處當然是她的驕人雙峰，同期女藝人簡直自慚形穢，男觀眾睇到流晒口水，「高海寧 j」、「高海寧波」、「高海寧三圍」一直是網絡熱搜關鍵字，性感女神地位穩如泰山。

加上近年演技進步神速，早前播畢的《童時愛上你》做女強人又得，做細路女亦得，時而性感時而清純，難怪無綫不容有失。不過，近年藝人爭相北上掘金，高Ling也不例外，2020年參演內地大熱劇《三十而已》嶄露頭角，據聞內地工作機會不斷，叫價能力提高，與無綫續約除了要有好價錢，相信視后寶座也是她瞄準的目標。只要肯留低，無綫為她量身訂造一套攞獎劇應該不難。

話時話，高Ling外表雖然屬於性感尤物型，但近年惜肉如金，擺明想以演技服眾。早年與音樂才子鄧智偉拍拖，無奈才子總是多情，高Ling癡心錯付，之後事業先行，急起直追。35歲是女人的黃金期，食粥食飯都靠這幾年，在這場花旦混戰中，高Ling可以被睇高一線。至於上位花旦二號龔嘉欣，明天續談。