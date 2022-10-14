功夫茶：瀏覽毒品貼文升　誤為潮物禍無窮

香港儼然淪為毒港！細單嘅，如毒品快餐車，梗有一架喺路上！大單嘅，如海關屢破大毒品案。呢，單係今年上半年，於赤鱲角香港國際機場共偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億元毒品。最令人疑惑嘅係，無論大小販毒案，好多時被捕嘅都係毛都未出齊嘅後生仔女，睇怕都係「替死鬼」居多，而真正黑幫大佬卻永遠逍遙法外！未能「源頭滅毒」，毒品問題漸變成香江一景：密密call，冇甩拖！

企硬！唔take嘢！講就易。毒品害人，影響一生。警方一味宣傳，青少年卻企唔硬！嗱！有機構運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢，發現有關毒品嘅社交媒體貼文及瀏覽量，自2016年起計均有所上升，其中有關大麻二酚（CBD）貼文嘅瀏覽量更喺去年急升3倍。呢！貼文亦由2016年嘅927篇，大升2.35倍至2021年嘅3,114篇；瀏覽量亦由2016年嘅350萬次，增加1.17倍至去年嘅760萬次。最多貼文同大麻、搖頭丸、啟靈藥（LSD）、氯胺酮（K仔）和可卡因相關。機構深入研究2021年嘅相關貼文，估計佢哋吸毒主因包括尋求刺激感、擺脫負面情緒、低估吸毒嘅嚴重性。

咁講即係政府嘅反毒標語宣傳係廢啦！反而毒品貼文遠勝政府嘅反毒標語。有關機構指部分為疑似吸毒者或毒品賣家，常用熱門嘅喜劇動畫人物、有趣搞笑嘅迷因圖片、標籤、NFT作品等宣傳手法，換言之，創作多變迎合年輕人口味，難怪讓唔少人尤其青少年對毒品掉以輕心，誤以為係流行潮物！

阿哥！政府谷針我至叻，而對於青少年是否能「勇敢做自己，別讓毒品帶走你」卻一戙都冇！嗱！該機構又以問卷調查方式訪問咗參觀禁毒流動展覽嘅公眾人士，發現喺1,289名12至24歲受訪青年中，部分低估咗吸毒嘅風險同禍害，例如認為「假若我吸毒，我也有信心控制對毒品的渴求」；又如誤以為吸毒有助緩和緊張情緒等。機構督導主任指喺預防上，有需要增加青年對有關毒品嘅資訊，拆解毒品迷思等。亦有學者建議，透過跨專業合作，可啟發青少年學習計算每一個行為嘅後果。

人見利而不見害，魚見食而不見鈎。依家講嚟講去，「魚」就係入世未深嘅青少年，「鈎」就係黑幫及無惡不作嘅販毒集團，佢哋嘅餌就係提供各項娛樂「養雀仔」，最終令其走上吸毒、販毒之路，無數大好青年就此斷送前途！所以話，政府真係有志洗去「毒港」之污名，拔除個「鈎」豈能手軟？要「搶人才」，先源頭滅毒才是正道，否則「孟母三遷」要畀個好環境下一代，人才遠去又係得個吉！