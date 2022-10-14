正論：樓市減辣吸人才　遲來出招冀未晚

這些年，香港運交華蓋，百廢不興，經濟增長無力，社會復常無期，反觀競爭對手新加坡頻頻出招「撳住打」。特首李家超下周三將發表首份《施政報告》，消息指當局擬放寬非本港居民置業稅項和簽證限制，冀吸引人才來港。遲來的出招能否達到政府搶人才、振經濟的目的，不妨拭目以待。

知情人士指出，港府可能放寬對非香港居民置業者需要支付的15%印花稅規定，部分或全部稅款可能在這些人停留香港一定年限後退還。另外，港府有意讓本地註冊的公司更易聘用13種行業的外地專才，涉資產管理、金融科技、ESG金融服務等，並考慮一種新的簽證形式，讓非本地人更容易在港工作。據悉正在討論的措施包括向高技能專業人士提供現金補貼，並設立特定政府部門處理內地和海外人才及投資。

港府慣性在推出一些措施前透過知情人士放風，試探市場反應，上述建議是否全數落實，很快便會揭曉。事實上，本港經濟經過長近3年的封關鎖港後已經奄奄一息，許多中小企倒閉，大企業生意亦大不如前，失業率和就業不足率一直居高不下。雪上加霜的是，本港近年掀起新一波移民潮，截至本年中的一年間，淨移出人口超過11萬，為回歸以來最多。香港人力資源管理學會8至9月曾進行「大離職潮」調查，發現37%管理層以移民理由辭職，基層則有24%，其中以資訊科技及數碼工種招聘最困難，反映本港人才缺口擴大。港府無法留人，向外求便成為必要選項。

「搶人才」不外乎提供一些稅務優惠、企業經營、住房或子女教育補貼，以及加快獲得居留權等，這方面新加坡可謂箇中高手。傳媒報道，部分透過「優才計劃」來港的內地人才，在香港工作一段時間後選擇移民新加坡，皆因當地居住環境比香港優越，收入可觀，子女教育質素較佳，最重要是很快便獲批居留權。香港許多問題都是源於人的問題，官僚毫無效率，倘港府設立特定部門處理人才和投資事宜，能夠提升效率和更具針對性，總算是對症下藥。

至於樓市撤辣一直是社會有識之士的共識，只是港府高官畏首畏尾，不敢作為，現在樓市跌跌不休，近日更頻頻有勁蝕離場的成交，加上息率上揚，再不出手便來不及。問題是，只放寬非香港居民的印花稅並不足夠，若托市效果不明顯，便需考慮全面撤銷印花稅。畢竟，人才來港若只為工作，未必會置業，何況撤銷他們的買樓印花稅並非即時生效，而是必須留港一定年期才能退回，吸引力再打折扣。

再看內地買家疫情下大規模到新加坡置業，單是今年已佔總成交6.7%，成為第一大買家。新加坡政府去年12月提高房產購買稅，規定沒有永久居留權的外國買家需支付多20%至30%印花稅，但一樣無阻內地豪客「掃貨」，反映稅項還是其次，有沒有升值潛力才是外國人置業最大考慮。港府在撤辣方面若不更加進取，輸給新加坡也就罷了，市道繼續插水才是最不堪設想。