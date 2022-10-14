世界視線：德國選舉民心變　挺美反俄失支持

10月9日德國下薩克森州地方大選的結果是：社會民主黨得票33.4%，比上屆減少3.5%。下薩州一向較支持社民黨，下跌極不利，反映骨幹選民支持力量的背離。基督教民主聯盟得票28.1%，減少5.5%。這是明顯向激進右派流失選票。綠黨得票14.5%，增5.8%，但其實只是在2021年大水災帶來好形勢下，保持上次全國大選14.7%的支持度。另類選擇黨得票10.9%，增加4.7%，追過上次全國大選的10.3%，被認為是在親左的州也可以是贏家。自由民主黨可惜未能過5%參政門檻，明顯反映選舉大敗。投票率由上屆的63.1%下跌至60.3%，反映在這危機時期，選民反而對政治冷淡甚至失望。

今次由於自民黨未能入局，社民黨及綠黨仍可擁有過半數議席組織州政府掌政。但這個被認為是「抗議投票」（Protest voting）的結果，是較中間派的社民黨、基民盟及自民黨均失票，表現德國政治有右傾化的趨勢。

這次地方選舉後，各方檢討中被質疑最強及回應聲音最大的是基民盟，基民盟強調選民右傾說明德國政府不應奉行意識形態理念（明顯攻擊綠黨及拜登的立場），而是以國家利益為引導的政治，要立即檢討對俄羅斯制裁的有效性及推動和談。

另類選擇黨發言人Tino Chrupalla向傳媒表示，聯邦政府要立刻停止支持烏克蘭政府並立即撤銷一切對俄根本無效但嚴重自傷的制裁。他強調，政府只有透過使美國接受俄烏用談判方式，而不是美俄用核武互相威脅，才能避免升級至第三次世界大戰。他指出，違背人道主義的不單止是俄烏戰爭中的俄羅斯，而是支持戰爭的各方，只有和談才是解決辦法。這有一定道理的說法來自右派激進勢力，令人不難理解選民為何對它增大支持！

繼今年5月北萊茵-威斯特法倫州地方大選後再一次挫敗，德國社民黨已經掌握到確切的選民訊息，社民黨開始時挺美國政府支持烏克蘭對抗俄羅斯，連同初時一直噤聲不反對支持烏克蘭的基民盟及自民黨，都吃了被選民離棄而挫敗的苦頭，相信這些德國溫和派政黨會愈來愈反對支持烏克蘭及結合歐洲其他政府，撤銷對俄制裁以先解決自身能源危機，也會全力向美國政府施壓及推動和談以結束俄烏戰爭。看來和平在初露曙光！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻