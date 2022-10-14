產評：全球滯脹添蒼涼　對抗逆風靠自強

去年美國聯儲局大派定心丸，指通脹僅短暫性；結果通脹變成持久趨勢，弄得聯儲局與一眾央行要猛力追加利率應對。如今美國又再試圖安撫人心，指即使明年全球經濟衰退，都只會是溫和的。有了此前的失誤，這份言論分外令人驚心！有心理準備，全球迎面而來的絕不是輕微的經濟衰退，而是滯脹風暴來襲。近季以來頻傳世界巨企大劈資本開支和盈收預測，大概就在預示世界經濟劫數難逃！

自2008年金融風暴以來，歐美日等國都以量化寬鬆貨幣政策催谷經濟復甦，可作用並不顯著。逾10年過後，各大央行圖逐步推動幣策正常化，偏偏2020年遇上新冠疫情大爆發，金融市場極端波動，致使聯儲局祭出「無限量寬」來穩定市場，市場資金大氾濫，超低息甚至負利率激化資產泡沫，留下惡性通脹的禍根。

俄烏戰爭就成為激化問題的催化劑。全球油價與天然氣價格自2020年低位狂飆4至5倍，商品指數累升逾兩倍，全球食品價格指數急升七成。霎時間，抗通脹變成各國頭等大事，央行們猛力加息，勢要壓下這隻「怪獸」，即使加息打殘經濟，亦在所不惜。

觀乎美國的最新通脹數據，聯儲局持續加息已沒懸念，美元強勢將持續，也意味非美元貨幣將繼續承受貶值壓力，即使是通脹相對溫和的中國，人民幣貶值亦難有例外。近季的一個重大變化，乃市場意識到通脹將會持續一段長時間，且全球經濟正在減速。中東產油國不理會美國訴求而宣布大幅減產，是進一步向世界宣示全球經濟衰退跑不了！

雖然目前就業市場未反映相關因素，但別忘記，俄烏戰爭大大影響全球能源及糧食供給，成本上升，最終會打擊實際收入，令市場預期與實際需求收縮，正正就為滯脹埋下伏線。另一方面，快將近3年的新冠疫情為勞動市場帶來巨變，不利勞動效率，僱主須不斷加薪應對，疊加反全球化下，國際供應鏈大洗牌影響生產效率。同一時間，經濟差，物價飆，可以預見一場滯脹風暴不日在全球上演。

傾巢之下難有完卵，優勝劣敗只能說是相對而言。歐美的高通脹與加息潮，必然要經濟付出沉重代價。至於中國，目前在能源及糧食供給上，都處於安全的水平；而「動態清零」防疫政策持續，變相人為地約束了需求與生產能力，意味疫後實體經濟發展的潛力與空間尚未得到完全釋放；且內地未如歐美般出現勞動力供應短缺問題，這些都是中國應對這場經濟耐力賽的本錢所在。

這場滯脹危機誠然是大國治理經濟能力的一場大考驗。歐美問題路人皆見，也不能奢望迅速得治。中國得善用資源穩定能源與糧食供給，催谷需求，平衡防疫封控與復工復產，並利用體制優勢疏導供應鏈障礙，有力穩價。當然適度調節幣策，並以積極財政政策確保樓市風險化解，穩定就業市場，也是當務之急。只有設法做到「自強不息」，實現可持續發展，能走出與西方經濟不一樣的路，則中美脫鈎並非世界末日，順勢推演，最終自有望化危為機。