香港有些人擔心，香港國際金融中心的地位會被新加坡超越。這不是杞人憂天，而是正在進行。除了香港不作為，在各方面還是故步自封、不思進取外，更重要的是國際金融體系正在進行嚴重的分化，分化的推動者是美國，目的是打擊異己，排斥它視作敵人的俄羅斯、中國、伊朗等不順從美國的國家。

由於美國連同西方制裁的範圍愈來愈大，特別是二級制裁，影響與被制裁國家有貿易等來往的其他國家，侵犯後者的現有利益，即使礙於美國的權勢霸道，未必起而反抗，也會採各種不同方法來逃避美國的長臂干預，只是美國還是強硬到底，不知妥協，結果便是世界開始二分。一方是美國及其西方、日本盟國，以及受其威嚇不敢不從的國家；另一方是被制裁的國家，以及發展中國家裏的大國，有足夠的實力，不怕美國壓迫。這個二分在美國的脅迫下，分裂愈來愈惡化而且清楚。

對於香港來說，一是作為中國的領土，必定要堅持中央政府的立場，不能背叛國家，更何況香港與中國內地同受美國的制裁，已顯示出美國對中國的敵對態度，香港讓步妥協與否，都不會使美國不會制裁香港。

二是香港是國際城市，依賴國際化而發展，當今國際二分化下，香港是維護與美國西方的連接，而犧牲與其他美國體制以外的國家關係嗎？要維護美國體制，便不得不與內地有所隔離，甚或對立起來，「一國兩制」不可能容許，中央政府也不會坐視不理。

更重要的是，國際大勢的變化，除美國霸權猖獗，並以此支撐美元霸權、美國現有的繁榮，美國的盟國如歐盟、英國、日本等，已處於長期衰落之境，全球經濟的發展重心在中國，也在印度、印尼、巴西、中東等的大國，它們都是被美國霸權所分化，推往對立面，與中國、俄羅斯、伊朗等同屬非西方陣營，也與西方有矛盾。香港的取捨，是捨未來國際發展的重心，取老大沒落的西方？為的是現有的既得利益，抑或是未來的巨大發展機會？

香港不用與美國對抗，一個拖字訣，仍可以現有制度優勢在美國體制內繼續發展，但重心是與內地發展非西方體制的機會，且坐視歐盟在烏克蘭戰爭中的變化。在歐盟對美國動搖之時，還可以發展與歐盟的金融、經濟與其他關係。美國體制不是牢固，一如美國霸權不是天下無敵。