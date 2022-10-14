俄烏戰爭擴大，局勢緊張，核戰爭爆發風險驟升。儘管俄羅斯外長拉夫羅夫已公開表示俄方堅持防止核戰爭的立場，必須防止擁核國家之間的任何武裝衝突，但與俄羅斯已處於準戰爭的歐盟、北約並不相信。

北約秘書長斯托爾滕貝格日前宣布，北約將如期下周展開年度例行核威懾演習。有記者問，在當前緊張形勢下展開核威懾演習是否明智？他回答，若基於俄烏戰爭而取消演習，將發出絕對錯誤的信號。他說，北約堅定、可預測的行為，加上軍事實力，是防止局勢升級的最佳方式；若在這個時候取消演習，只會令俄羅斯產生誤解和誤判，增加升級的風險。據悉，今次演習有14個國家參與，動用可以投放核武的核常兩用機，演習主要部分在距離俄羅斯1,000公里的地方進行。

北約這邊磨刀霍霍，美國總統拜登則聲稱不相信普京會使用核武。這是拜登一貫的「說一套、做一套」作風。美國時刻準備核戰爭，北約以美國為頭子、為總指揮、為主要力量，在核戰問題上，北約的態度就是美國的態度，拜登的所謂「不信」又是瞎扯。不過，俄烏之戰說到是否動用核武，那是頗有講究的，普京一開始就把不惜動用核武擺上枱面，拜登一開始就信誓旦旦不介入戰爭，更遑論動用核武，美國只會制裁俄羅斯，有限度向烏克蘭提供武器，歐盟大致上也是這種態度。

然而，俄烏這種關乎國家存亡、民族命運的戰爭是只會愈打愈大、愈打愈升級的，有朝一日動用核武毫不奇怪，這是戰爭規律使然。必要時，普京一定會「兌現承諾」，美國和北約不管戰爭開始時怎麼說、怎麼想，到時也一定會「跟進」，甚至先發制人。從來戰爭有不可控的一面，從來製造出來的武器終究要用，何況核武器早就用過了。事隨境遷，核武器早已不是美國人的獨門秘器，大家都有，誰怕誰？大不了同歸於盡。現在衝突，各方皆懷這樣的豪橫和心思，不是嗎？