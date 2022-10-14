理想很豐滿，現實很骨感。德國總理紹爾茨上台後一度嚴重偏離其前任默克爾的對華政策，多次主張「脫鈎」，呼籲德國企業不要過於依賴中國。結果又如何？據外媒報道，他將於下月率團訪華，加強與中國的經濟聯繫，再也不提脫鈎了。僅僅相隔幾個月，其對華立場即出現180度轉變，未免太戲劇化了。

其實也不難理解，德國正面臨種種內憂外患，俄烏戰爭、能源危機、通脹飆升、經濟衰退，還要跟隨美國制裁俄羅斯而遭反噬，簡直是屋漏偏逢連夜雨。在這種情況下，德國怎麼可能與華脫鈎？中國已連續多年成為德國最大貿易夥伴，中國市場對德國的重要性不言而喻。尤其是汽車製造業，中國市場正是德國汽車最大市場，德國車廠近半營業額來自中國，一旦脫鈎，無異於自斷後路，把市場拱手讓人，到時受打擊的將不止於汽車製造業，整個德國工業都將受重創。原因很簡單，汽車製造業在德國工業體系中至關重要。

形勢比人強，到底是追求所謂的政治正確重要，還是維護本國經濟利益重要，答案顯而易見，這也正是紹爾茨急於訪華的主要原因。實際上，不只德國有意加強與中國的經濟聯繫，法國總統馬克龍亦希望盡快訪華，尋求經濟出路。作為歐盟老大和老二，德法相繼對華拋出橄欖枝，說明美國孤立和圍堵中國的圖謀徹底破產。

利之所在，天下趨之，中國不僅是世界第二大經濟體，更是最大出口國，美國企圖將中國從全球產業鏈和貿易中排擠出去，根本是癡人說夢。美國本身尚且無法與中國脫鈎，何況是其他國家？德法等所謂盟友政治上不得不跟隨美國，但經濟方面必須有自己的考量，畢竟美國從來都是打自己的小算盤，不會顧及盟友利益。君不見，俄烏戰爭爆發後，歐盟國家能源危機不斷惡化，美國竟趁火打劫，以數倍價錢向歐洲傾銷天然氣，賺得盆滿缽滿。德國批評有些國家開出天價「很成問題」，法國更直呼「受不了」，盟友怨氣之大可想而知。

世界面臨百年變局，俄烏戰爭更添變數，大國之間的關係撲朔迷離，但始終離不開利益二字。美國綁架歐盟對抗中俄，歐盟卻未必甘願長期被其綁架，隨着德法等國戰略自主意識日益抬頭，美國很難再隻手遮天。德國新政府對華政策前倨後恭，已足以說明一切。