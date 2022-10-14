烏克蘭政府策劃炸毀克里米亞大橋並揚言這僅是開始後，普京將戰事全面升級，對準全烏十多個城市狂轟濫炸，單是首日已發射了75枚導彈，全部以軍事設施和基礎設施為目標，包括電力廠、通訊設備等。烏克蘭戲子總統澤連斯基急了，發窮惡說：「俄羅斯想把烏克蘭從地球上抹去！」要求北約加強支援。看來澤總完全不明白何謂「先撩者賤，打死無怨」。

顯而易見，俄羅斯此前一直將戰事集中在烏東地區，沒有動用大殺傷力武器，不是沒有能力，而是刻意保持克制，以拖待變，希望拖至冬季一來，歐洲自身難保，無法再支援烏克蘭後，雙方可以展開談判。下月舉行的G20峰會，更有可能促成普拜會，不排除澤連斯基擔心被犧牲，遂先下手為強，對克里米亞大橋施襲。北溪管道和克里米亞大橋都不是軍事設施，而是民生基建，前者被炸明顯是北約所為，克里姆林宮已指為恐怖主義；到了後者被炸，克宮再定性為恐怖襲擊，一次可以忍，兩次便忍無可忍。對付恐襲出師有名，難得烏克蘭搶着招認，俄國向烏克蘭大規模反擊，不過是你做初一、我做十五而已。

烏國大城市通訊及電力設施被毀，必然癱瘓政經運作，對平民百姓造成的心理恐慌極大，接下來必然有大量烏國平民出逃，逃往歐洲是必然結果。歐洲在今個冬季本已難捱，由財政到能源再到糧食都捉襟見肘，倘再接收大量難民必定「陸沉」。

這場俄烏之戰對歐洲來說根本無謂，歐洲不但毫無好處，反而自吃苦果，跟緊美國指揮棒起舞，換來的是超級通脹和能源短缺，美國則連賣給盟友的天然氣都抬價4倍，賺個盆滿缽滿。意識形態不能當飯食，普世價值更是虛偽，歐洲若識諗，應該盡快對俄展開談判，解決危機。