電動車公司特斯拉的創辦人馬斯克，去年在世界富豪榜上位列第一，他在商場上再無對手，近日便閒下心來，為別人謀劃，最新一輪的獻策對象，正是烏克蘭和台灣。這兩處地方的領頭人都有一個共通點，便是頭腦糊塗，卻自以為英明神武，百姓由他們帶領，就猶如請來盲人作引路，其不墮入深坑者，幾稀矣。

馬斯克認為俄羅斯與烏克蘭戰爭再延宕下去，禍害太深，基輔根本上亦沒有取勝的機會，倒不如及早罷兵，兩下言和，烏國承諾永久割讓克里米亞，近期被俄國佔去的頓巴斯等地區，則在聯合國監督下，重新舉行公投，以決定主權誰屬。

平情而論，馬斯克的提議十分合乎現實，本欄一直也是採取相近的主張，只是他比筆者厚道，還會建議頓巴斯等地區重新舉行公投。我則更悲觀，擔心俄羅斯很難會將到口的肥肉吐出來，為今之計，烏國必須以止血為先，在現階段就停戰，再效法中國處理釣魚島的做法，暫且擱置主權爭議，留給下一代，甚至是下一代再下一代的人處理。正如馬斯克所說：「我是烏克蘭的粉絲，但不是第三次世界大戰的粉絲。」為免全球在大戰之下要玉石俱焚，烏克蘭人只能暫且忍耐，再徐圖後算。況且就算烏國不想隱忍，難道就真能從俄羅斯手上奪回全部失土嗎？

這位世界首富基於理性思維，加上悲天憫人之心，他進一步向台灣建言，勸蔡英文政府接受「一國兩制」，及早達成兩岸和平統一。事實上，中國大陸要收復台灣，是板上釘釘之事，只爭早晚而已。歷史潮流不可逆轉，馬斯克是智者，或許也是台灣的粉絲，正因為他愛護台灣，才會斟情酌理，講出上述一番肺腑之言。