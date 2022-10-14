「我相信美國，美國讓我發了大財」，荷里活經典電影《教父》中，這劈頭第一句對白實在不無諷刺，因為現實中人們即使因美國而掉了大錢、家破人亡，也不改這一份不明所以的迷信。

俄羅斯北溪天然氣管道遭蓄意破壞，瑞典首相安德松日前表示相關初步調查已經結束，但表明不會向俄方，包括有份營運管道的俄羅斯天然氣工業股份公司分享調查結果，引起各界嘩然。值得留意的是，瑞典在拒與俄分享調查結果的同時，又會有哪些國家得窺相關內容呢？

坦白說，上述的調查結果不外乎兩大可能：一、再一次確認管道的確遭到人為破壞，即根本沒有任何實質內容；二、證據確鑿地指出炸毀管道的真兇。前者可能性雖高，但之前既已說了能潛入深海炸毀管道者必屬國家級，會否如此輕易便斷正給瑞典人實在很成疑問，若然調查結果只是重複舉世皆知的廢話，實在不提也罷，反而後者卻值得深究。

假設調查結果得出了美西方鎖定的俄國就是真兇，那麼照說美國早已拿來借題發揮，策動新一波的對俄封殺制裁與輿論討伐行動，但迄今未見相關動作，如說調查結果被拿來與俄方私下講數，觀乎普京對烏克蘭多個城市狂轟濫炸，又不似有痛腳被抓。若瑞典人真有那麼厲害查出真兇，莫非是世界警察連阻止核戰爆發的講數工作也在歎慢板？

當然，瑞典人也可以是在反客為主，正觀察炸毀管道的真兇對於斯德哥爾摩政府高調表明拒與俄分享調查結果是否識做，情況就如今年3月，波蘭在戰機援烏問題上拒當磨心，反建議將其擁有的全部米格29戰機轉移到德國的美軍拉姆斯泰恩空軍基地，由美軍轉交烏國。問題是，世上癡愛加害者的斯德哥爾摩症候群不在少數，並非人人能及時醒覺。