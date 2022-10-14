黃牛黨「炒場炒票」問題長期困擾港人，不只是看演唱會，亦在租訂康文署康體設施發生。演唱會門票及康體場地被炒家搶訂搶購，再將其在黃牛網站上以十多倍高價轉售圖利，一些市民預訂搶購不成，又難以負擔高額價格，只能望洋興嘆。炒風猖獗，民怨四起，政府確需加強打擊力度，遏止歪風。

有見炒賣亂象頻生，2018年政府曾就遏止炒票提出多項措施，包括將康文署轄下場地如紅館、伊館納入《公眾娛樂場所條例》去執法規管、減內部認購比例、推實名制等。今年5月，當局推出多項打擊炒場措施，惟情況仍未見明顯改善，近日康文署宣布下月將加碼推出4項新措施，望能遏止炒風。

黃牛黨問題存在已久，近年更變本加厲。針對炒場新措施成效如何仍需觀望，期望當局適時公布遏止的數據，以讓社會監察措施成效。再者，場地嚴重不足的問題，亦從側面導致「康體炒場」現象，政府應盡快制訂第二個「康體設施五年計劃」，增加康體場地設施。針對炒票，應聚焦完善法例，並將炒賣黃牛列為刑事及加重刑罰，以及把如紅館、伊館等康文署場地納入規管範圍，同時加強執法及阻嚇力。港府亦可參考不同地方的經驗，研究推行購票實名制的同時配合人臉識別系統，優化進場系統，善用科技提升管理效率。

黃牛炒場炒票除影響市民日常外，亦關係到業界或行業的發展。民生無小事，打擊炒賣行為不能姑息，期望政府考慮採納上述建議，盡快研究完成修例工作，並加強巡查，切實遏止日益嚴重的炒風。同時亦要關注和正視文娛及康體場地不足問題，並增撥資源，為推動本港體育業界發展創造更多機遇。