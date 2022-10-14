上周法庭宣判網台主持人「傑斯」尹耀昇在網上煽動港獨和要推翻中共統治，兼洗黑錢1,032萬元等罪名成立，被判入獄32個月，充公487萬元犯罪得益。這宗政治黑金案，負責反貪的廉署必須要答錢從何來？

根據不完整統計，過去10年，除廉署向律政司提交檢控黎智英4,300萬元政治黑金案，終因上屆政府律政司司長鄭若驊上任不足一個月便迅速撤案，令ICAC折㦸沉沙外，經警方調查並成功檢控的，還有「星火基金」7,000萬元被充公，以及最近的「612人道支援基金」案件表證成立，涉及的款項數以億元計。綜合上述涉及政治黑金的大案要案款項，已浮出水面的數以億元計，還未被揭露潛藏的不計其數。收買政棍工棍及議員、收購操縱媒體、推動操縱不斷的司法覆核打擊和阻撓政府施政、收購操縱政黨組織等等，清楚表明美英霸權的長臂干預和黑金黑暗手段搞了10年代理人戰爭。

那些斷了脊樑的瘌痢狗，在黑金的驅動下，成為過去10年搗亂香港社會的漢奸和外國代理人。香港這10年，實際是中央和特區政府與美英代理人的顛覆反顛覆的香港特區管治權爭奪戰。

為甚麼政治黑金會成為這場戰爭源源不絕的動力？原因有五：其一，ICAC未能發揮打擊和取締政治黑金罪惡的震懾作用；其二，綏靖主義破壞了執法部門堅決儆惡懲奸的努力和士氣；其三，當局沒有與時俱進修法打擊取締任何未經批准的各種名目的眾籌活動，形成政治黑金亂港的大漏洞；其四，反中亂港的政黨和邪教組織，明目張膽在街上設「籌款箱」收集捐款，實際上是把黑金公開洗白；其五，ICAC對黑暴期間有人公然在街上派八達通卡、超市現金券及豐富物資等不徹查和執法。