美國喺世界舞台已經難以再凡事吹噓「美國第一」，更無「登高一呼，眾山響應」呢支歌仔唱！呢，連沙特阿拉伯都當佢冇到，無視美國反對，宣布石油減產。阿哥，你叫拜登面子往哪兒放？如何尋找下台階？

拜登日前接受專訪時說，沙特阿拉伯將要為OPEC+每日減產200萬桶嘅決定承擔後果，但係佢唔會深入討論對此嘅考慮和想法。咁即係無奈放棄修補關係？反而美國國家安全委員會發言人暗示支持部分民主黨議員提出嘅報復措施；另有民主黨議員促請華府凍結與沙特嘅合作關係，因為沙特支持減產變相支持俄羅斯對烏克蘭動武。沙特外長則強調，減產嘅決定純粹係經濟考量，不涉政治。

其實點講都好，美國已無牙力，佢制裁俄羅斯，俄國嘅石油收益不但冇受損，反而因油價高升增加咗，冇子彈都大把銀彈，怕你美國甚麼？事實上，沙特親俄疏美，普京亦有意同沙特領導嘅OPEC合作，實行有錢齊齊搵！拜登還煞有介事指美國與沙特關係將會受到影響，好心唔好再豬乸噍田螺──貪口爽咯，沙特已睇穿美國做嘢根本毫無原則！

中國和平崛起，美國前國務卿蓬佩奧訪台時不忘廢噏：「我們不能忘記誰對我們產生威脅，是誰毀滅世界的正當性，不是美國，而是中國！」實情係美國喺二戰後入侵唔少國家，死傷以千萬人計，製造嘅難民又係以千萬人計，一直自詡係「民主燈塔」嘅美國，以「民主自由」為幌子，通過顛覆其他國家政權來獲取利益，你話邊個先係「毀滅世界的正當性」？拜登接受美媒訪問談及俄烏戰事，佢形容普京行事理性，忽然又指控普京已犯下「戰爭罪行」。看來拜登不單止做嘢無原則，更可能已思覺失調，佢一日在位，世界好危險！