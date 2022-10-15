正論：市道蕭條如死水　防疫鬆綁仍不許

自港府實施「0+3」入境安排後，入境人數未見明顯上升，外國旅客依然欠奉。有立法會議員提出「團進團出」方式，讓訪港旅行團客在「黃碼」期間，乘坐指定交通工具到指定地點參觀及進食，冀藉此增加旅客來港誘因，挽救奄奄一息的旅遊業。奈何言者諄諄，聽者藐藐，醫衞局局長盧寵茂依然堅持要睇數據，不置可否。

盧寵茂認為，雖然目前透過社區核酸檢測未有發現新變種病毒BA.2.75等，但近日的輸入個案增加，且仍有驗出帶有新變種病毒株，反映疫情仍未過去，需小心應對，並在高風險地方做好管控。言下之意，即是短期內不會再放寬防疫安排，本港旅遊業只能繼續吊鹽水自生自滅。另一方面，港府擬於本月20日將禁聚令人數放寬至12人，港大感染及傳染病中心總監何栢良對此不以為然，直指禁聚令影響市民生活和長者社交活動，並無科學證據支持，亦不符合成本效益，當局應該果斷取消。

事實上，提出類似建議的絕非只有何栢良一人，許多港大教授和醫學專家都力陳新冠病毒已成風土病，不應將之妖魔化，香港有條件實施「0+0」及大幅放寬甚至取消其他防疫要求。港府本來也放風透露將會改為「0+0」，惟近日忽然大轉軚，由特首到司局長皆大力唱好「0+3」，並將社區核酸檢測常態化。更令人不明所以的是，明明已有多名政府專家背書，表明容許患者在家隔離後，圍封驗污水失去意義，可以取消，港府本來也表示將會減少，但事實卻是每日仍有70多幢大廈被納入強檢，居民必須驗核酸，否則隨時被罰款一萬大元。人們實在不明白，將香港搞成撩鼻港，疫情卻依舊無法清零，究竟作用在哪裏？這樣搞下去，香港經濟有可能復甦嗎？旅客有可能進來嗎？

可以看見，在嚴苛的防疫措施底下，香港已失去多次舉辦盛事的機會，世界龍舟錦標賽改由泰國舉行，今年的渣馬取消延至明年，郵輪公司放棄香港為母港等不一而足。實際上，只要晚上到銅鑼灣走一趟，必會發現昔日車水馬龍的場面不再，10點過後水盡鵝飛。一節見則百節知，香港市道疲不能興，一片蕭條，就連即將舉行的世界盃賽事，多達四成酒吧表明不會轉播，一來轉播收費昂貴，二來港府規定凌晨兩點便要關門，不能配合賽事舉行時間，以致4年一度的搵錢良機也錯失，業界一殼眼淚。

香港閉關鎖港接近3年，對內不能通關，對外未能接軌，基層生活愈來愈艱苦，較有經濟能力的一群，不是移民遠飄，就是走出香港去旅行，不欲再留在特區呆對一潭死水。尤其眼見新加坡欣欣向榮，由國際航空樞紐到國際金融中心皆全面超越香港，香港各行各業卻在苦苦掙扎，港府猶好整以暇，毫不着緊。其實，香港對於國家最可貴之處在於「自由港」這三個字，由人才到資金皆自由流通，偏偏港府以防疫為名自毀長城，寧不悲乎！