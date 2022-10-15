娛圈單打：演技超班卻低調　距離大紅差些少

話說無綫陷入花旦上位混戰，昨日談到高海寧被看高一線，但論入屋，始終是鄰家女孩形象較受歡迎。電視台觀眾始終以女性為主，像高Ling這類性感尤物，男士流晒口水，但師奶可能會覺得太具殺傷力，此所以，龔嘉欣這類靚得嚟人畜無害的演技派，受眾層面肯定更加廣。

龔嘉欣日前被記者問到花旦上位競爭激烈，回答大方得體無甚可觀，但有一點很有趣，就是她強調自己和陳瀅同年，只因19歲就簽約無綫，才忽然被當成前輩。不說不知道，一說嚇一跳，原來嘉欣入行已經13年，年紀仍然同扮演純情學生妹的陳瀅一樣！

須知嘉欣上一套主演的劇集《十八年後的終極告白2.0》，甚至演一個女兒已是高中生的媽媽！論戲路當然是嘉欣廣得多，但正因為入行已有一段日子，觀眾不期然以為她已有一定年紀，未免有點蝕底。

但話又得說回來，以嘉欣的演技，相信她也不屑再扮演𡃁妹仔角色。在《十八年後的終極告白2.0》裏，她飾演的沈越初段看似平平無奇，但後段才是考功夫，皆因角色經歷和情緒變化都極為複雜，當中尤以一幕喪女戲最是揪心，觀眾也被她感染得同聲一哭，演技絕對超班。

嘉欣雖然有好演技，惟捱了十多年才站穩女一陣腳，始終談不上大紅大紫，可能是性格使然。嘉欣給人的印象就是斯斯文文，循規蹈矩，但入行初期，她亦一度緋聞纏身，近年算是憑演技成功洗底。在娛樂圈，有新聞總比無新聞好，皆因有新聞就代表有人氣，成熟了的嘉欣不愛這一套，更愛默默耕耘，穩紮穩打。