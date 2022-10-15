世界視線：美國糾眾批俄　多國合縱挺俄

從聯合國有關烏克蘭四區公投入俄議案的投票情況，大致看到國際政治陣營的發展。公投入俄違反了聯合國的主權原則，即使許多國家支持俄羅斯、反對美國與北約，都較難不贊成維護國家主權的原則。因此在投票中，俄羅斯不易得到支持。但棄權與不投票也足以表示對俄的支持。

美國推動的議案，首先在安理會（15國）表決結果是10國贊成、4國棄權（中國、印度、巴西與加蓬），但俄羅斯以常任理事國的特權，一票否決。美國便將議案推往聯合國大會議決，議決之前俄羅斯要求不記名投票，因為有不少國家害怕美國的秋後算帳，可惜未獲通過。

大會的議決沒有執行力，但卻可形成政治壓力。美俄投票前都落力拉票，結果193國的與會國，贊成的143國，反對5國，棄權35國，不投票10國。以國數來看，美國代表的勢力還是佔優，反對5票，俄羅斯以外是白羅斯、敍利亞、北韓和尼加拉瓜，應是親俄反美最堅決的國家。棄權國家的35票中，包括大國如中國、印度、南非，哈薩克斯坦、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古、東盟的越南、泰國、中亞四國、古巴、玻利維亞、洪都拉斯等，值得注意的是北非的阿爾及利亞和眾多的非洲國家。不投票的10國中，包括伊朗、委內瑞拉、土庫曼、阿塞拜疆等。投棄權票或不投票的，都可算是與俄羅斯保持良好關係，只是礙於主權原則，不能公開支持。投贊成票中還有阿富汗和緬甸，他們應該不是親美而是強調國家主權。假若不是公投入俄，而是只關乎烏克蘭與俄羅斯戰爭，投票的結果不會這樣的一面倒。俄羅斯駐聯合國大使事後表示，大約有三、四十個國家因公開投票，害怕美國的打擊被迫投贊成票，事後向俄羅斯道歉。

聯合國大會的決議作用並不足以迫使俄羅斯放棄烏東四區，與2014年克里米亞的情況一樣，但決議還是有輿論和政治效果。一是讓美國借機威逼利誘其他國家，約束它們不敢公開與美對抗，更不用說與俄羅斯合作。二是投票反映出美國還是沒法在國際上孤立俄羅斯。發展中國家的大國多是傾向俄羅斯。在非洲，俄羅斯的支持面廣，美國動員力量已再衰三竭。即使涉及國家主權原則仍有這麼多國家不依從指揮，且直接、間接地與之對抗。世界仍在變。

研究所所長 陳文鴻