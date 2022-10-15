功夫茶：送走瘟神廿四件　果斷英明唔好停

秋天，一個收穫嘅季節。詩人說：自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝。功夫茶都認為秋天要勝過春天，唔係因為「晴空一鶴排雲上，便引詩情到碧霄」，而係見到入境事務處英明果斷，終於有假難民被掃地出門！好應該高興吓！

各位，假難民禍港殃民嘥米飯，政府年耗逾10億白養罪犯。小數怕長計，何況係長年累月？呢，過去8個財政年度，港府已經耗用逾70億個大洋養佢哋，而佢哋卻成為本港嘅治安毒瘤。南亞兵團近年更與本地黑幫狼狽為奸，販毒、偷竊、強姦、劈友、殺人、縱火等。簡直係無惡不作，「中環槍擊案」更因毒品利益、爭地盤及涉「黑食黑」，竟讓子彈喺中環街頭飛！你話假難民遺禍香港係唔係無底深潭！

嗱！香港勝在有入境處吖！唔係就真係no eye see咯！入境處由本月10日至13日執行遣送行動，先後將24名曾喺香港提出免遣返聲請，但不獲確立嘅非法入境者及逾期逗留人士，遣返原居地。涉事人士包括16男8女，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。即係話，其中不乏非善男信女，出冊後若然又可以「自由行」，江湖從此必然多事！所以話，即使送走瘟神廿四件，相對於仲有約二千多宗未處理，話就話係杯水車薪，之但係入境處昂然踏出果斷第一步，好的開始就係成功嘅一半！

呢，之前立法會人事編制小組委員會曾召開會議，通過將入境處延長助理處長編外職位嘅申請，提交財委會審議，同時提升高級首席入境事務主任職級，以處理免遣返聲請。當時有議員就話喇，相關職位已開設5年，若申請再延長3年，關注是否所有嘅申請都可以處理。其時仍任保安局副局長嘅區志光有信心咁話，為減少滯港嘅聲請人數，入境處將加強源頭堵截及入境管制，又形容工作速度會令立法會滿意。

呢嗱！入境處絕對唔係「拋浪頭」，係果斷咁送走啲禍港假難民。入境處表示，一直致力將聲請被拒者盡快遣送離港，以維持有效嘅出入境管制及保障公眾利益。佢哋強調，遣送工作嘅效率受不同因素影響，包括大量聲請人提出司法覆核許可申請、疫情期間嘅旅遊限制同埋航班數目減少等。客觀因素阻礙遣送工作；之不過，入境處表明會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，並積極與聲請人主要來源國嘅政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，並採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立人士盡快遣離香港。

入境處一心想成事，正所謂「念念不忘，必有回響」，下趟送瘟神希望係240件甚至更多！咁，假難民好快就清零。阿彌陀佛！毒瘤清得快，香港好世界！