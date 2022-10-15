產評：速穩樓市救經濟　撤辣鬆綁要徹底

雖然新冠肺炎疫情已大大緩和，但香港的防疫政策繼續與國際市場脫軌，不利交流，國際都會功能大打折扣，各方已沒多大耐性，只有撇脫求去。今年以來，見到香港不斷走資、港人移民、外資撤港赴星，弄得本地經濟元氣大傷。除了港股陰乾外，樓市亦現危機，二手劈價不絕，新盤銷情緩慢，反映樓市需求大減，不合時宜的辣招稅卻又大大限制市場交投，變相「踩多腳」。港府得急民之所急，盡快修正樓市政策，全面「撤辣」，免得錯失施政時機，等到樓市大冧才後知後覺行動，只怕神仙難救！

港府要為樓市「撤辣」，這不僅從樓市參與者利益的角度出發，亦是從香港經濟的整體大局出發。回歸以來，香港經濟非地產即金融，地產旺，百業興；地產冧，無論是老闆抑或打工仔都閉翳，銀主盤、斷供潮出現，最終會燒到銀行，危及金融體系穩定。故環顧刻下全球各主要城市都在謹慎梳理樓市風險，地產佔經濟比重大的香港，更不應有例外。

當年港府設立物業「辣招」，是要打擊樓市炒風，以新增稅項來管理市場需求，遏抑炒風，協助港人首置。可如今，環球經濟前景極不明朗，通脹、加息、戰爭，統統皆不利物業投資，加上這3年香港經濟被社會動盪和新冠肺炎疫情連環摧殘，居民收入減少，企業經營長期不見起色，樓市需求處於「疲弱」狀態，實在不存在「炒風」，意味「辣招」已失去存在價值。港府盡快修正阻礙市場發展的過時政策，是理所當然，而站在穩樓市有助穩經濟的角度，全面「撤辣」更是刻不容緩！

早前，金管局已放寬住宅按揭壓力測試，惟未見對樓市交投有太大幫助，反映需求疲弱。再看近次港府批出屯門住宅官地，成交呎價低至不到4,000元。換言之，麵包與麵粉價都在跌。一旦外圍出現突發事件，衝擊市場信心，樓價瞬間再跌三、五成，絕非危言聳聽。

以逆周期的思維出發，適時讓「辣招」退場，雖不一定能帶動樓價止跌回升，但至少能夠避免樓價跌得太急，用家有機會上車、經濟寒冬下企業有條件增加資產調動的靈活度，手持現金者亦可趁低入市執筍盤，反正就是讓市場運作正常化，交投增加，買賣各取所需。

再講，「撤辣」本是港府應做的事，不必與吸引海外專才拉上關係。對海外專才而言，在港的居住成本或買樓與否實屬其次，香港的營商與工作環境，能否提供吸引的條件和前景才是關鍵，這須要港府對重點產業的全面考量及規劃，而非樓市「撤辣」與否的考慮因素。

所謂「動不失時，機不旋踵」，若然港府繼續凡事慢十拍、畏首畏尾，做一半唔做一半，「擠牙膏」式的「減辣」，錯失全面修正政策、有力穩定樓市的時機，後果不敢想像。樓市破位而下，百業蕭條，經濟陷入深度衰退的場面，是可以積極避免的，就視乎港府是否果斷行事。即使明年美息可能見頂，又或是疫後通關樓價可能回升，屆時港府大可再作檢討，管理供需、梳理風險，而不應在目前以這些「可能」作為拒絕全面「撤辣」的藉口！