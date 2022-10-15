蔡英文「雙十」講話，惺惺作態要和大陸「講和」，聲稱願和北京「尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，聲稱「兵戎相見不是兩岸的選項」。然而，通篇講話充滿了對大陸的攻擊，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸威脅，販賣「兩國論」，煽動島內民意，欺騙世人，對大陸繼續挑釁、拱火，展示的是其頑固的「台獨」立場和圖謀，並無絲毫「講和」的誠意，全篇講話毒汁四溢，毒箭亂飛。

毒箭一，蔡英文把6年來他們摧毀兩岸關係和平發展的「九二共識」，導致兩岸關係緊張的惡果一股腦推給大陸，胡說是「北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓」造成，蔡英文且誣衊大陸威脅台海及區域和平穩定的現狀。毒箭二，蔡英文聲稱，台灣朝野政黨凝聚了捍衞主權及民主自由、生活方式的「共識」，沒有「妥協空間」，這就是說「捍衞主權」——也即「謀獨」已成台灣朝野「最大共識」，大陸休想改變。

毒箭三，蔡英文聲稱，大陸不要試圖利用台灣政黨之間的激烈競爭分化台灣社會，聲稱這樣的思維和做法「只會讓兩岸更行更遠」。毒箭四，蔡英文聲稱，大陸利用俄烏戰爭在南海、東海及台海開展軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，大陸的軍事擴張，正挑戰「自由民主世界秩序」。

蔡英文在演說中如此全面的歪曲事實、顛倒黑白、堅持「台獨」分裂立場、攻擊大陸的和統方針，卻要假惺惺的表示要和「北京尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，真是虛偽、無恥得可以。民進黨、蔡英文當局到今天還沒有明白，擺在他們面前的只有兩條路，而不是玩玩假招式、假「講和」就可以混下去的。兩個選擇，一是立刻回到「九二共識」，摒棄「倚美謀獨」；二是繼續「一條道走到黑」。這樣做不用多久，他們就會嘗到大陸武統的滋味，他們就會得到戰犯和分裂國家罪嚴懲的下場。