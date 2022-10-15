人貴有自知之明，英國最大毛病就是缺乏自知。都甚麼年代了，不少英國人還沉醉在「日不落帝國」的輝煌，不願面對國力不斷衰落的現實。尤其是面對中國崛起，英國不知如何自處，以致方寸大亂。據說倫敦政府即將把中國列為「威脅」，接近其對俄羅斯的立場。前首相約翰遜任內，英國將華列為「系統性競爭對手」，已經夠無厘頭，想不到新首相卓慧思更瘋狂，直接將「對手」上升到「威脅」，真可謂夜郎自大。

美國視中國為最大競爭對手，這不難理解，畢竟兩國實力接近，美國霸權確實受到前所未有的挑戰。而英國和中國的實力差距愈來愈大，有何資格成為競爭對手？論經濟總量，英國已被前殖民地印度超越；論人均GDP，英國還不如曾被其管治150多年的香港。當今中國競爭對手多的是，但無論怎麼排都輪不到英國。至於說中國「威脅」英國，更是天方夜譚，英國都快淪為三流國家了，威脅它有何意義？

最搞笑的是，英國情報部門政府通訊總部總監弗萊明煞有介事指出，中國正利用經濟和科技影響力，試圖「改寫國際安全規則」，並對英國的安全和繁榮構成重大風險。他並以北斗衞星系統為例，聲稱中國已將該系統出口到120多個國家，可以追蹤個人，並在衝突時摧毀其他國家的衞星云云。實際上，美國衞星系統早就可以追蹤個人，也早就具有摧毀其他國家衞星的能力，為何英國不說美國威脅全球？美國發展衞星系統被視為理所當然，中國發展衞星系統就被視為洪水猛獸，到底是甚麼混帳邏輯？英國也許是因為自己沒有能力發展衞星系統，所以羨慕嫉妒恨吧？

過去英國外交政策一向重實利，很少挑起意識形態之爭，對華關係一直保持平穩，甚至曾將中英關係形容為「黃金十年」。但這些年英國政壇不斷向右轉，導致走火入魔，卓慧思這種政治小學雞更是不斷提倡價值觀外交，整天將西方民主掛在嘴邊，竟同時挑釁中俄兩個大國，不知其底氣究竟從何而來。

英國脫歐後走投無路，蘇格蘭和北愛爾蘭離心離德，加上通脹惡化、經濟衰退、鎊匯大跌、民怨沸騰、罷工浪潮此起彼落，目前的英國滿身都是病灶。倫敦政客們無心無力給自己醫病，反而不斷對外撩是鬥非，果真是應了這句俗語：不作死就不會死。