樂壇小天后Avril Lavigne舉行世界巡迴演唱會，兩度因疫情延期的香港站原定下月1日於亞博館舉行，詎料昨日公布，香港站和馬尼拉站的演唱會將會取消，Avril Lavigne聲明指，原因涉及「表演行程安排」而未能到兩地演出，並為此致歉。儘管取消演唱會的表面理由不涉防疫，但香港歌迷已自行解讀為「黃碼」和「安心出行」惹的禍，紛紛揶揄政府趕客。

姑勿論小天后因何卻步，港府防疫過於嚴苛，趕絕許多大型國際盛事，已是不爭的事實。包括世界龍舟錦標賽移師泰國舉行，渣打馬拉松今年賽事取消，改為明年2月舉行。香港世界桌球大師賽雖然圓滿結束，但基本上沒有海外觀眾，全為本地捧場客，傅家俊更要花一小時向奧蘇里雲解釋如何使用「安心出行」，成為令人發噱的小插曲。儘管奧蘇里雲非常客氣，大力唱好香港，但要是他返回老家講述在港不論去到何處都要掃碼，又不許堂食，你道還有沒有外國人願意來港旅遊？事實上，下月舉行的國際七人欖球賽，亦由從前一票難求變成門票滯銷，顯然同欠缺外國觀眾有關。

面對整個市道一片蕭條，立法會議員要求港府放寬3天醫學監察期「黃碼」出行限制，期間以「團進團出」形式，讓旅行社接待入境團到指定餐飲處所、乘坐指定交通工具、跟足指定行程，冀增加旅客來港旅遊的誘因。奈何醫衞局局長盧寵茂不為所動，繼續拿輸入個案增多、發現有新變種病毒說事，堅持要審視更多數據。

時間不等人，競爭則來自四面八方，去年新加坡人口增幅達3.4%，香港則連續3年負增長，港府放風欲推出新簽證計劃吸引外來人才。然而，若過度防疫不變，國際人才過門不入，可能又是招來一些低技術移民而已。