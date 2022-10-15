荃灣一所中學，有十多名學生借詞推搪，拒絕參加國旗升旗禮，校方予以處罰，勒令犯事者停課3日。這只是小懲大戒，亦屬恰如其分，沒料到事件也會引起軒然大波，社會輿論被炸開了鍋。

香港不少年輕人被慣壞了，變得不尊法度、不知敬畏，時長日久，社會的禍患便會由此而生。2019年的反修例風波，部分年輕人肆意打砸、堵路、襲警，把維港兩岸弄得不成樣子。然而，早在反修例事件的前幾年，本欄已經不停提出警告，當人們還唸得像佛號般順口，常掛口邊說：「年輕人是香港未來的希望」時，筆者卻是力排眾議，指出香港迫在眉睫的危機，正是來自年輕一輩。

所謂：「大風起於青蘋之末」，要預知時局大變，不一定要靠甚麼情報局，有時候在一些細微處已經可以反映出來。有兩件事表面看來是十分瑣碎，瑣碎得比起拒絕參加升旗禮還要微不足道，當年筆者對此，卻是喋喋不休，前後加起來，在本欄中提及過沒有10次，也最少有8回。第一件事發生在2012年，當時黃之鋒向特首抗議，反對推行國民教育科，他在鏡頭前緊握拳頭，高喊：「梁振英，你玩夠未！」一個黃毛小子如此出言無狀，但社會上非但少有譴責的聲音，很多人反倒視他為英雄。我至此便深深感到，香港快將「大鑊」！

另一件事發生在2016年，當時香港大學的學生包圍剛開完會的校務委員，事後校長馬斐森與學生對話，學生代表梁麗幗卻幾乎全程沒正眼望過校長，一直朝着地下說話。如此行為，就叫做不知敬畏，年輕人長此下去，香港焉能不亂？因此，今天要在年輕一輩之中匡正歪風，正應該由教導他們尊敬國旗開始。