怪事年年有，英國今年特別多。英媒引述消息人士指，卓慧思政府計劃調整對華立場，將中國從「系統性競爭對手」改列為「威脅」。英國政客水平近年急劇下滑，只識透過反華來轉移視線，世上恐怕再沒有比這更自暴其醜的事了。

各位能想像一個考第5名的學生，竟反過來說要將考第二名的同學列為「威脅」，是有多荒謬嗎？卓慧思政府現在準備展露的正是這一種荒唐。中國作為世界第二大經濟體，英國三甲不入，彼此不在同一層次，何況外媒上月才引述國際貨幣基金組織數據，預測英國今年全年經濟規模將被印度超越。英國就連昔日殖民地也比不上，還忙於編織稻草人，但眾裏尋碴千百度，「日必落帝國」的威脅其實與中國無關，而是源於它的有眼無珠。

與其說卓慧思是為了取悅比她更不值一提的保守黨後座議員，為保相位此刻又搞反華，倒不如說英倫政客根本就是此等三流貨色，不管將中國列為「系統性競爭對手」也好，視作「威脅」也罷，不斷搬出國家安全風險來說事，明顯是跟隨了美國人為達到孤立中國的目的，而要西方國家盲從的一套。

可笑的是，英國叫停港企收購案，又將華為5G技術摒之門外，英國人能得到甚麼呢？英國的國運大不如前，經濟一沉不起，蘇格蘭尋求獨立，均與英國脫歐脫不了關係，保守黨人有沒有嘗試誠實地使用人腦去思考一下，美國支持英國脫歐的真正原因何在？美國被揭竊聽盟友德國，對歐洲打的又是甚麼主意？一眾倫敦政棍除了百犬吠聲地反華，英媒甚至連前衞生及社會關懷大臣夏國賢在辦公室偷情，也想甩鍋推諉說成是中國製的閉路電視鏡頭造成的「威脅」外，還懂甚麼？誰個是人、誰個是鬼，這幫派對動物還沒能認清。