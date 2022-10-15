疫下百物騰貴，基層僱員感受至深。據報最低工資委員會達成共識，擬向政府建議將法定最低工資由37.5元上調至40元、增幅約6.7%，如獲行政會議通過，可望明年5月實施。

對於是次調整，勞工界表示歡迎，但冀能提高至46元。商界則認為增幅將加重僱主負擔，擔心再度推高其他員工薪金。有餐飲業人士稱上調或會把提高的成本轉嫁至消費者，又指部分服務可能為精簡人手而轉為電子化。

現今商業社會，最低工資「一年一檢」是普遍做法，然而由於本港現行「兩年一檢」的機制天然存在滯後，往往難以追上通脹。自2019年最低工資上調至37.5元後，更在去年首次凍結，上述加幅只勉強追上過去4年的通脹；再者，加薪機制並不會補發過去差額，故僱員必須「硬食」檢討期間的物價變動；此外，最低工資亦不應低於綜援金額。以最低工資40元計，估算月薪為8,320元，仍比二人家庭每月可領取綜援金額9,658元低約14%。可能會誘使更多在職貧窮者加入綜援行列，對政府財政形成壓力。

客觀而言，勞資關係總是存在張力，關鍵是作為協調者的政府應聆聽不同持份者的聲音，增加達成共識的誘因。其實，勞資雙方是一體的，建立和諧的勞資關係，可以達致雙贏。

確保基層僱員的辛勤付出可得到合理回報、紓解在職貧窮問題是政府應有之義。期望政府考慮落實最低工資「一年一檢」，同時研究以方程式調整最低工資，並加入消費物價指數及工資中位數等一籃子數據作為參數，減省資料分析工作，令調整更彈性、增加透明度與社會認受性。再者，更有效的根本辦法還是催谷經濟，讓社會在經濟發展過程中都能夠得益。