俗語云：「好的開始是成功的一半」。行政長官李家超經過上任後百日施政的準備，將於下周三向立法會提交首份施政報告，為愛國者治港的由治及興開新篇。可是，正正因李特首要帶領香港這艘航船，邁向愛國者治港新的歷史時期，港內外的敵對勢力又豈會甘心十年亂港顛覆的失敗呢？更豈會自動退出歷史舞台讓香港繁榮安定呢？何況香港正是遏制中國進一步發展壯大、最自由推行特務滲透、顛覆反華反共活動的橋頭堡。因此，絕不可以為有《港區國安法》了、社會秩序也平靜了、香港從此天下太平了，新一屆特區政府可以順利地、如臂使指地展開行政主導施政抱負了，倘若存有這樣或那樣的幻想，不是政治上的白癡，便是患上國際鬥爭幼稚病了。

就在第六屆特區政府發表首份施政報告前夕，發生了多宗不尋常的現象，敲響了港人想有安樂茶飯的警鐘，有多個為甚麼值得所有愛國愛港陣營及議員們戙高枕頭警惕思考！李特首必須警覺，為甚麼正當全社會渴望早日實施「0+0」、復常及通關，政府大力「谷針」力爭早日重振本港經濟的時候，偏偏卻出現數以萬計假免針紙充斥於市呢？誰在蓄意「播毒」破壞抗疫呢？

為甚麼政府打擊行使假免針紙的正義執法行動會出閘脫腳呢？又為何「覆核王」竟可這麼容易用「覆核」武器打政府重重的悶棍呢？

為甚麼反中亂港的黑暴政治組織在示威常客的帶隊下，又到政府總部請願，扮起為民請命的活躍角色呢？為甚麼有14名學生公然在學校升旗禮挑戰法律呢？為甚麼正常管教學生的校長和學校當局竟遭到黃媒和網絡圍攻抹黑呢？種種「為甚麼」說明亂港陣營心戰室新一波攻勢起動了，知否？