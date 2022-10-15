美國總統拜登原定去年冬季發布其任內首份「國家安全戰略」報告，之所以拖到依家，皆因俄烏戰爭迫在眉睫而推遲。呢份長達48頁嘅國安戰略，唯一亮點就係如本報「國際新聞」所指出「側重針對中國」。

報告提到中國及俄羅斯日漸連成一線，但兩國對美國構成唔同挑戰。對俄羅斯，美國強調俄國對國際和平穩定構成即時及持續嘅威脅，恣意違反國際秩序。美國須抑制這股仍然危險嘅力量，將繼續與盟友支持烏克蘭對抗俄國侵略，美國不容俄羅斯及其他國家動用或威脅使用核武以達到目標。阿哥，普京真要動用核武，你估拜登隻手係如來神掌，整招「萬佛朝宗」就可控制咩？咪笑到老朽有六塊腹肌啦！

當然，拜登講嘢經常語無倫次！可今次，佢又懵唔晒，雖然未把俄國放在眼裏，卻對中國高度「喊驚」，文件指出，中國「是唯一一個既具有重塑國際秩序的意圖，具有愈來愈多的經濟、外交、軍事和科技力量來推進這一目標的國家」，並形容中國係美國最重大嘅地緣政治挑戰。當然，以美國一貫「要威」嘅作風，即使跌落地都要揦番拃沙，是以又表示「美國若希望保住影響力，必須於經濟、軍備競賽中壓倒中國」。

中共二十大明日召開，習近平以全票當選連任總書記當無懸念，咁未來施政重點係乜？依老朽看，還是要從改善百姓生活出發，用內地嘅話，即係在全黨全國各族人民邁向全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍！有論者指出就是心態要保持謙虛謹慎、不驕不躁，方能喺危機中育新機，於變局中開新局。相對美國有太多盲點，對永遠保持清醒的中國「喊驚」大有道理。