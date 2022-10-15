台灣自古以來就是中國的領土，西元3世紀和7世紀，三國孫吳政權和隋朝政府先後派萬餘人去台灣。17世紀以後，中國人民在台灣的開拓規模愈來愈大。西元1893年，總數已達到50.7萬餘人。他們帶去先進的生產方式，加速了台灣整體開發的進程，台灣社會發展始終延續着中華文化的傳統。

第二次世界大戰期間，中、美、英三國簽署的《開羅宣言》指出，「要使日本所竊取於中國之土地，例如滿洲、台灣、澎湖列島等歸還中國。」1945年10月25日，同盟國中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，受降主官代表中國政府宣告：自即日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖，置於中國主權之下。至此，台灣、澎湖列島重歸於中國主權管轄之下。

近日蔡英文表示，針對兩岸情勢部分，依然堅持「四個堅持」以及強化國防戰力，呼籲北京不要誤判台灣活躍民主體制，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，並且拋出願和北京尋找雙方可接受維持台海和平穩定的方法。

對此，國台辦發言人回應，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。

眾所周知，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，依靠外部勢力延續自己的政治生命，煽動鼓吹「以武謀獨」，利用台灣同胞做「炮灰」，把台灣推落萬丈深淵，令人質疑民進黨完全是為了一黨之私。

蔡英文把「台獨」包裝成為「民主」，顛倒黑白、混淆是非，編造所謂「民主自由」的虛假敍事，試圖誤導民眾，勾連外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國、分裂國家的行徑和本質。

台灣成為「提款機」，美國43年來對台軍售總額超過700億美元，這筆款項本可用於台灣民生經濟發展，卻被拿來買美國武器，向美國交「保護費」。「美台勾連」不僅嚴重妨礙台灣經濟發展、損害台灣民眾利益，還導致台海局勢動盪，把台灣地區推向戰爭邊緣。

台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國。中國大陸堅決開展反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定，天經地義，合憲合法。「一國兩制」成功實踐舉世公認，「台獨」根本是絕路，世界首富馬斯克建議台灣成為特別行政區。「和平統一、一國兩制」是中國大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳途徑。只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，才能維護廣大台灣同胞的福祉。民進黨和蔡英文請醒悟吧！