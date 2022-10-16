法國總統馬克龍公開表示，法國不想要一場世界大戰。他的意思是，假若烏克蘭遭到俄羅斯的核打擊，不會影響法國的根本利益，法國不會用核武對抗俄羅斯。

馬克龍的表態，是針對烏克蘭總統澤連斯基早前說，西方應對俄羅斯先發制人用核武攻擊。馬克龍相信亦代表德國和歐盟的主流意見，一是要打消澤連斯基對俄國的挑釁，把法國、歐盟與烏克蘭劃清界線。二是間接告訴美國，法國與歐盟不會被牽連入美俄的核戰。

這樣的反映顯示出俄羅斯總統普京的威嚇產生效果。德國前總理默克爾曾警告，對普京的話不能輕視。只有這樣，才可避免核戰和第三次世界大戰。法國與德國開始在支持烏克蘭的立場立下底線，若發生核戰，絕對不參與，不會因支持烏克蘭而與俄羅斯用核武器對抗。法國以至歐盟的支援還止於傳統武器，可以增加，但不會是無止境的援助。德、法的傾向，還是烏克蘭停止戰爭，或許不是回歸《明斯克協議》的妥協，也首先是停戰，然後再談判決定細節。這也呼應普京的呼籲，用談判解決。

對普京來說，戰爭是不得已的選擇，最好是通過談判解決。談判便需停戰，雙方傷亡損失可以減少，也爭取時間讓歐洲看清楚烏克蘭戰爭的代價和意義。未到嚴冬，歐洲已感受到戰爭帶來的傷害，也認識到戰爭的沒有意義，民主自由都是空話。民主自由在一方不應是完全絕對，也不應是完全排他。普京是拖，希望歐洲社會因傷害巨大而反對戰爭，讓德法政府可以帶領歐盟迫使烏克蘭與美國停戰談判。

美國當然反對，因為這會破壞打擊歐俄的陰謀。戰爭停止，美國龐大的軍火生產價值鏈便難以擴張賺取暴利，美國的金融資本亦難以利用災難對市場的衝擊來操縱資金走向與價格來賺取暴利，更不用說美國油氣企業用禁與俄羅斯油氣貿易來搶奪歐洲市場，賺取暴利。美國堅持戰爭的既有利益太多、太強，怎會輕易放棄？烏克蘭的新法西斯政權也是靠戰爭在龐大的外援中謀利，它又怎會在戰爭未勝利之前收兵談判。談判需時，應會有足夠的時間讓烏克蘭、歐洲、美國人民看清楚戰爭的缺乏意義以及戰爭背後種種陰謀和勢力。

於是，俄羅斯呼籲，德法傾向，談判仍會被美國制止，中國及印度等大國應積極介入要求停火和談。