誰都知道，俄羅斯總統普京打這場俄烏之戰是被迫無奈。美國指使「北約東擴」，讓烏克蘭成為大軍壓境打擊俄羅斯的前沿陣地，大炮架在家門口。美國西方支持下的烏克蘭納粹勢力，對烏東地區的俄羅斯人長期打壓、殘忍屠殺，這種局勢下，普京不對烏克蘭採取軍事行動才是不可想像、不可能的。

更何況，烏克蘭本身是俄羅斯、前蘇聯失去的國土，現又成為美國利用繼續肢解俄羅斯的工具，普京怎能沒有收復失地、一洗民族恥辱之心？站在俄羅斯的立場，打烏克蘭、收復失地是完全正義、理所應當的，不存在甚麼侵略的問題。

給俄羅斯扣上這些大帽子的，是美國為首的西方，他們這樣做，是為了掩飾當年顛覆和肢解蘇聯的惡行，掩飾他們一貫的從地緣政治、帝國利益出發的擴張。他們支持烏克蘭「反侵略」，不過是為了維護和進一步擴張自身固有的霸權，把烏國當工具、當打手、當炮灰。他們的目的和手段都很卑鄙邪惡，根本不管烏克蘭烽火連天、山河破碎、人民死活。

因為是「收復山河」，是「斯拉夫兄弟家事」，普京對這場仗打得很克制，懷着自家兄弟動手留有餘地之心，從戰略到戰術到拚殺，難免瞻前顧後，這當然是犯了兵家大忌、戰場大忌。事實上，打仗就是打仗，就是你死我活，就要出盡手段，就不能處處仁慈，不管是外戰還是內戰皆如此。打仗，打着打着就一定會殺紅了眼，就一定會不擇手段，就一定會不斷升級，加倍報復……俄烏之戰打了近8個月，正深陷這種戰爭規律之中。

對此，普京其實也看得清楚。他一方面在戰況初起時有「慈悲之心」，一方面也做好了核戰爭的準備，並一開場就把毀滅「攬炒」、同歸於盡擺到枱面。他這樣做，正是想阻嚇對手，不想打核戰，不要逼着他打核戰。他是在正告美國，他要用常規戰解決問題；如果解決不了，反而招致失敗，那麼核武就要出動。