古調雖自愛，今人多不彈。美國每一屆政府上台後都會炮製一份「國家安全戰略」報告，拜登政府的報告因俄烏戰爭而延至日前才發表，但側重點還是放在中國身上，通篇充滿「中國威脅論」以及冷戰思維。報告認為，中國企圖改造國際秩序，而且在經濟、外交、軍事與科技上愈來愈有能力達成目標，是唯一既有此企圖、也有此能力的競爭者。最有趣的是這一句：「未來10年是美國與中國競爭的決定性10年。」

為甚麼是10年？老美大概認為自己的領先優勢最多只能再維持10年，然後就無法遏制中國了。這也正是他們愈來愈焦慮、愈來愈歇斯底里的主因，留給他們的時間已經不多。其實不用再等10年，現在美國的整體競爭力已經不如中國，世界銀行和國際貨幣基金組織按照購買力平價計算，中國經濟總量在2014年已超越美國。美國智庫的調查也顯示，大多數美國人認為中國經濟實力強過美國。由此可見，美國企圖阻止中國崛起根本是癡人說夢，愈是強調國家安全，愈是暴露內心虛怯。

說穿了，老美整天將「國家安全」掛在嘴邊，無非就是將自己的安全建立在別國「不安全」的基礎上，這種唯我獨尊的霸道邏輯，與追求多極化的國際潮流格格不入，遲早將自己置於全世界的對立面。表面上美國盟友遍天下，實際上除了幾個附庸國死心塌地，絕大多數國家都不願任其擺布。畢竟老美的私心和野心早已被全世界看透，德國和法國等歐洲盟友固然一直頗有微言，沙特等中東盟友最近更公開說不，美國被一再打臉，還好意思自詡領導世界嗎？

中國人說，君子坦蕩蕩，小人長戚戚。整天想算計別人的人，到頭來只能算死自己，聰明反被聰明誤。可惜老美始終不明白這個道理，滿腦子冷戰思維和意識形態偏見，到處樹立假想敵，既要打壓俄羅斯，又要遏制中國，偏偏力不從心，弄得自己惶惶不可終日，何苦呢！

反觀中國的目標既清晰又簡單，就是為了和平崛起，為了民族復興，既不想跟美國爭一日長短，更不想稱霸世界。所以，中國完全不必理會別人怎麼說，只要保持戰略定力，按照既定方向前進，必定能夠實現自己的目標。美國炮製國家安全戰略也好，將中國視為最大競爭對手也罷，那是他們自己的事，悉隨尊便。