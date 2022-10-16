美國政客曾奢言美國可以同時打兩場戰爭，烏克蘭固然是為美國而打的一場代理人之戰，同時間，美國遏華愈加瘋狂，正在大打一場沒有硝煙的科技大戰。美國商務部宣布擴大實施「外國直接產品規定」，如美國晶片製造商需要出口用於先進人工智能計算及當代武器的重要技術超級電腦的晶片，必須事先申請出口許可。同時，華府亦有權禁止進口使用美國技術但在外國製造的晶片。

商務部又限制「美國人」支持中國最尖端晶片的開發或生產的能力，包括持有美國護照和綠卡的美國人及美國公司，意味「海歸派」若繼續為中國效力，便要放棄美籍。而拜登最新發表的國家安全戰略報告，更開宗明義「未來10年是美國與中國競爭的決定性10年」。顯而易見，中美進入生死存亡的10年，美國未來對中國的打壓只會愈來愈重手，然而，它的如意算盤真的打得響嗎？

誠然，美國對中國「斷片」，對中國高科技發展打擊極大，但此亦令中國更加明白，求人不如求己的道理。中國的產業布局近年發生變化，不再只追求高利潤的高新行業，而是追求供應鏈安全穩定，加速半導體自主研發，由「彎道超車」變成「換道超車」，走向技術自主。

事實上，以中國14億人口的全球最大市場，根本沒有第二個市場可代替，美國晶片公司失去中國這個大客必然損失慘重；何況中國內需巨大，而且有成熟的產業鏈，只要咬緊牙關自主開發，一旦中國「換道」成功，有自己一套標準和規格，這些晶片公司真的可以拒絕加入中國這個大市場嗎？中美競爭白熱化，世界亦漸分成兩大陣營。未來10年人們必然可以見到，一個衰落的霸權失道寡助，一個崛起的強國得道多助。