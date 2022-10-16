北約組織的領袖們此刻憂心忡忡，害怕哪一天俄羅斯按捺不住，會在烏克蘭的戰場上投下核彈。領袖們卯足勁試圖制止，可惜這一群大多是「聰明笨伯」，所做的事情猶如抱薪救火，如今引發起的熊熊烈燄已快將點着核彈頭的引線！

美歐國家的領袖必先明白，俄烏戰爭當中，莫斯科在甚麼情況下，才會選擇動用核武。若然在常規戰爭，俄軍進展順利、捷報頻傳，克里姆林宮絕不會按下核彈發射鍵。相反，假如莫斯科引以為傲的鋼鐵部隊接連敗北，失師喪地，為了扳回顏面，克宮才會燃起動用核武的念頭。

現實是殘酷，但也是明顯的，要想俄羅斯不考慮發動核攻勢，就只能讓俄軍贏，不能讓俄軍輸。歐美世界的「笨伯」領袖卻自陷矛盾，一方面生怕爆發核戰爭，一方面卻不斷輸出常規武器去支援烏軍。歐美生產的甚麼帕拉丁自走炮、刺針防空導彈，不管用還好，一旦管用，把俄軍打得抱頭鼠竄，甚至屍橫遍野，俄羅斯總統普京面子上掛不住，極可能就會把心一橫，打開核武手提箱，按下該按的那個鍵。

筆者一直相信普京是理性的人，如非必要，他肯定不想動用核武，即使有這樣的念頭，中國也會盡力勸止。不過，一切的前提是要建基於俄軍不能敗，一旦敗得狼狽，恐怕就算是天王老子也保證不了，烏克蘭上空，一定不會升起可怕的蘑菇雲。不少人會覺得不忿，一個擁核國和非擁核國打常規戰，難道非擁核國就非輸不可，這是哪門子的道理？朋友，世界從來是弱肉強食，沒甚麼道理可言。近年香港流行一句順口溜，說是「誰大誰惡誰正確」，考諸事實，這話中的道理，倒是十分正確。