有機構早前以網上問卷形式進行「香港開心指數調查」，發現12至18歲組別的開心指數僅5.93分，屬分數最低的年齡組別。少年不識愁滋味，香港何以出現一班鬱鬱寡歡的「少年維特」？管治者對於青年人的煩惱又有沒有認真看待？

相比起開心指數達7.16分的55歲或以上人士，12至18歲組別的得分低得讓人吃驚，民政及青年事務局有必要詳加分析。譬如說在港府谷針政策下，青年人有份捱針，進入表列處所要掃疫苗通行證，返學前要做撩鼻快測，當政府打出「全城抗疫」的名目時，他們被算上一份，但到了派錢、派消費券時，他們卻被摒之門外，沒得「齊齊消費，帶旺經濟」，你說青年人是多麼的「開心」呢！

有別於6個月大就可以打針的嬰兒，又或宣傳片中纏着父親叫喊着「我係小學生，我都要打針」的12歲以下兒童，正值青春期的青年人非常在意自我形象與別人認同，但就在他們對社會生涯、未來方向感到茫無頭緒之時，竟然經歷了這麼一場思想衝擊，他們的心情已清楚反映在問卷調查之中。

政府說要制訂青年發展藍圖，說要勾畫整體青年發展工作願景，日前更與持份者以線上形式舉行諮詢會，惟在畫餅充飢的同時，更應着眼青年人的當前感受。派錢一萬元、派消費券兩回每次各5,000元，或許對學生而言款額太多，但現在是連酌量調整款額也省回，乾脆對青年狠狠落閘。青年人一針一針的打，間距與成年人看齊，究竟甚麼時候要像成年人一樣履行「義務」，甚麼時候卻沒得享有成年人所享有的權利呢？「當我們快樂時，我們總是善良的」，青年問題處理不好，必出亂子，「公民與社會發展科」不妨向青年講解應該怎麼理解那道神奇界線，讓他們重得開心顏。