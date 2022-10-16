「天宮課堂」第三課日前在中國空間站開講，由身任神舟十四號飛行乘組太空人的陳冬、劉洋、蔡旭哲主持。課堂中介紹空間站內設備及宇航人員的工作實況，亦在太空零重力環境下演示了如毛細效應、水球變「懶」、扳手掉頭等實驗，更與地面的學生進行天地互動環節。

本港亦有學校安排學生觀賞，是次授課是一次難得的機會，不僅啟發青年對航天發展的濃厚興趣，亦起到引導思考的作用，並促進他們對祖國航太發展的認知，有助提升其民族身份認同。加上國家早前宣布在港澳地區選拔航天員的安排，無疑是大大鼓勵青年發展並投身到如航太科技等專業領域，說明了中央支持香港創科發展的方向及對本港科研水平的認可。

事實上，本港不止有5間本地大學躋身全球大學百強排名，亦擁有16所國家重點實驗室、28所創新研發實驗室，科研人員逾3萬人，更有本地大學團隊曾為嫦娥三號、四號、五號探月任務、火星探測任務的天問一號提供支援，可見香港基礎科研實力雄厚。然而本港推動創科教育進度緩慢，相關科普課程至今仍局限於興趣班。港府應趁着這股航天熱潮厚植創科土壤，盡快訂立涵蓋STEAM教育的課程綱要，並把編程及人工智能列為中小學必修課程，同時增撥資源為教職員進行相關培訓，並研究把資訊科技支援人員改為學校編制內的教職員，鼓勵更多大學開設航天科技等課程，全面推動培育創科人才及提升競爭力。

十四五規劃下，香港定位為國際創新科技中心，機遇無限。期望政府盡快加大力度推動本港科普教育，培育人才，並積極爭取讓本港專業人員參與更多國家科研項目，創建科研高地，助港青一圓科技夢。