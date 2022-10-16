國家領導人「七一」蒞港發表重要講話，明確提出總結25年回歸實踐經驗4個，其中第二個是「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」。人們會問，還有哪些缺位、哪些漏洞沒有貫徹全面管治權？3個多月後答案來了。

圍繞7名西醫涉濫發二萬多份免針紙、二萬多人涉行使虛假文件，嚴重破壞政府「谷針」防疫和遏止可能染疫者進入表列處所播毒、保障公眾安全衞生的抗疫執法行動，針對370名政府僱員涉違憲違法的管理公務員執法行動，本是天經地義和雷厲風行的落實保護國家安全、公眾衞生及社會秩序的儆惡懲奸法律行動，竟被一個冷灶加一個熱灶攪得周天寒徹，令堂堂特區政府朝令夕改。因被司法覆核狙擊，導致原先宣布的免針紙無效日期被迫自行宣布取消，370名政府僱員續可上班，政府被羞辱要自打嘴巴，既落醫衞局局長盧寵茂的面，又丟李家超政府的架。黑手來勢洶洶，針對李特首即將發表首份《施政報告》施下馬威，用心何其毒也！

借用《東方日報》之問，香港今日究竟是誰家的天下？堂堂一個由愛國者治港制度產生的政府管治團隊，竟被一個冷灶加一個熱灶的陰謀法律行動玩弄於股掌之間，試問李家超今後5年如何施政？如何全面地正確地貫徹國家領導人的要求，落實中央對香港全面管治權？

一個專業失當罪成罰款的洋大狀，為何可被委以高院法官重任？今天謎底揭開了！原來潛伏在司法系統要害位置在最關鍵時刻的冷灶，被點燃可爆發致命一擊攞政府命。一個16年玩90次司法覆核告政府並欠5,000萬元訟費的熱灶，為何在抗疫最關鍵時刻被批准告政府？哀哉糟灶何其多！政府拆灶了嗎？