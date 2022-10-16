一聽見「假難民」，衰嘢自然來！假難民禍港多年，被形容為「治安毒瘤」的確無花無假。養癰遺患代價太大，根據保安局向立法會特別財委會提交嘅文件，局方預算本年度將會耗資12.62億元，用作處理免遣返聲請及相關工作主要開支，較上年度相關修訂預算嘅10.79億元，增加1.83億元。過去10年，港府已耗費85億元用於免遣返聲請人相關事宜！呢，截至去年底，有14,819名免遣返聲請人在港居住。咁搞法，唔單止係倒錢落海，直頭係養狼狗咬心口！

一聽見「入境處」，好事自然來！呢，入境處日前宣布，本月10日至13日期間執行遣送行動，先後將24名曾喺香港提出免遣返聲請但不獲確立嘅非法入境者及逾期逗留人士遣返原居地，涉事人士包括16男8女，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。換言之，呢批瘟神如果唔掃走，畀佢哋喺香港自由行，佢哋就算唔食「大茶飯」，再作奸犯科盞搞到社會雞毛鴨血！

本報關心社會，多年來投放唔少資源追蹤及報道假難民劣行，不斷發揮傳媒第四權作用，揭露假難民禍港真相，引起市民大眾關注。而當年卻有無良政客指本報大幅報道假難民罪行涉及「種族歧視」，呢條友因而被稱為「假難民之父」，如今落得冚家着草加拿大做「真難民」！當年亦有啲小嘍囉不知天高地厚，當眾焚燒一份《東方日報》表達不滿云云。而事實係假難民已非製造洪災鏈上嘅一滴水點，佢哋甚至加入黑幫，喺黑幫大佬庇護下肆無忌憚犯案，中環槍擊案涉6億元毒品利益「黑吃黑」可見一斑，令本港治安敲起警鐘！

依家入境處果斷送走瘟神廿四件，老朽寄盼加速行動，只有假難民清零，香港才有望恢復安寧！