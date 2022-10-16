據引述可靠消息，最低工資委員會建議法定最低工資於明年提升至時薪40元。對於這種街市賣菜式討價還價結果，勞工界整體反應是無奈接受，只能夠說好過原地踏步。筆者認為，新一屆政府是時候要對最低工資水平進行一次大檢討，制訂一套科學機制，從而達致保障基層收入和生活水平，縮窄貧富差距，促進就業。

最低工資的立法原意是防止工資過低，問題是，甚麼的工資水平才是過低呢？香港作為一個經濟發達地區，工資水平不應是僅可解決溫飽的水平，應要與最基本而合理的生活水平掛鈎，綜援水平應是一個合理的參考點。現時4人家庭的綜援金額約為16,975元，若以建議水平40元計算，一個4人家庭中兩人全職工作，以工作26天、標準工時（8小時）計算，僅得16,640元。「底層工友」家庭辛勤勞動後收入所得，比領取綜援還要少300多元，這簡直就是對勞動價值的踐踏，更遑論改變生活。

如果領取最低工資跟領取綜援差不多甚至更少，就可能會減少一些人的就業動機，導致勞動力的浪費。有人可能會反駁：「不是最低工資太低，而是綜援福利水平太高。」須知道，綜援水平有一套科學的計算準則，如果低於這個水平，特別對受助的兒童及青少年、有特別需要的長期病患或傷殘人士，就真的是一個難以生活的水平。從增加勞動人口和促進就業這個角度，由實施最低工資的2011年至2019年第二季（即黑暴和新冠疫情前），香港總就業人數累計增長9.5%。所以，不論是香港的經驗還是國際經驗，將最低工資提升至明顯高於綜援水平，讓最基層的勞動者有合理回報，就能夠鼓勵就業，對經濟發展有利。

現時最低工資的水平偏低，導致受保障的員工只佔工作人口不足1%，這令政策對縮窄貧富差距的功效逐漸衰減。於2019、2020及2021年，家庭月入中位數第一等分（最貧窮）與第十等分（最富有）的差距分別是34.3倍、43倍及42.8倍，到2022年第一季，差距更拉闊至47.3倍，數字反映疫情下貧富懸殊的情況愈見嚴重。最低工資水平太低，除了影響最低薪的1%，亦拉低了其他的基層工種工資。要縮窄貧富差距，實現共同富裕，透過提升最低工資拉高最低收入的群體，是有效的方法，故不少地區都將最低工資訂在工資中位數的60%水平。

政府和社會對於最低工資的提升，要有一個更高層次的視角，不應停留於不低於通脹的水平，更要促進社會公平分配，改善勞動者的生活，達致社會和諧。亦不應像孤寒財主只算帳面，將最低工資與經濟發展和競爭力對立起來，甚至將增加最低工資與推高通脹關聯在一起。難道倒一盆水到大河中，會引起河水氾濫嗎？這對於廣大的基層勞動者來說，是非常不公平的。