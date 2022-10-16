娛圈單打：台灣第一美人　智慧不同凡人

說起林志玲，大家必定會想起其天使的面孔、魔鬼的身材，還有只此一家的娃娃音。全盛期的志玲姐姐有多美，從拜倒其石榴裙下的男人不計其數、連日本萬人迷木村拓哉也是其一，已可見一斑。但美麗不能持久，智慧才是永恒，47歲的志玲姐姐升呢人妻人母，更令人欣賞的，肯定是她的好修養、好情商、好脾氣。

林志玲自今年1月底宣布誕下麟兒後終於全面復工，但見身材Fit爆，絲毫沒有走樣。說到成為人母的經驗，原來也有一番波折。由於已是高齡產婦，懷孕一點不容易，坦言「超過10幾次的努力」、「真的求了很久才有這個奇迹的生命」，說起來不禁眼泛淚光。至於會否再生第二胎，她直認身體已無法辦到，盡了所有該盡的努力，對於現狀已很感恩。回答真誠又謙卑，道盡同齡女性的心聲。

志玲姐姐就是有一種能耐，面對任何人任何事，不管好的壞的，總是微微一笑，不慍不火，從來不會動氣，更不會惡言相向。她曾經透露，從不說別人八卦，因為她深信不在背後評論別人，表面上是保護他人，其實最後是保護自己。試想想，以她美得顛倒眾生，即使發發脾氣、耍耍心眼，一定不會有人捨得苛責，但志玲姐姐就是不會這麼做。台灣第一美人的智商和情商，絕非一般庸脂俗粉所能企及。

由《赤壁》溫婉絕美的小喬，到《月之戀人》迷人堅強的中國女孩；由苦戀言承旭，到下嫁EXILE成員AKIRA（黑澤良平），林志玲每步走來都是無可挑剔。儘管近年批評志玲姐姐「膠化」之聲不絕於耳，但不難想像，她只會淡然一笑，用娃娃音說句：管他呢。