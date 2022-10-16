正論：兩地通關現曙光　社會復常勿再拖

中港通關一直只聞樓梯響，適逢中共二十大今日揭幕，消息指兩地通關終於出現曙光，包括將入境內地的檢疫期縮短等。如能落實，當然是好消息，惟許多細節依然需要商討，僅港府提出的「逆向隔離」便出現變數。最怕內地始終對港府不放心，通關又是一場空。

政界消息指出，內地當局正研究放寬入境檢疫限制，可能會在中共二十大換屆後、一切準備就緒就會宣布，期望今年內有機會縮短7日檢疫期至4日，屆時只要經由任何口岸入境內地，通過檢疫要求就可以前往各個省市。若進展良好，有望逐步增加入境內地的檢疫名額，例如安排入境人士到不同省市檢疫，毋須集中在深圳隔離等。

中港封關接近3年，經商固然困難重重，分隔兩地的家庭更是團聚無期，衍生許多家庭問題。社區組織指出，基層市民最大訴求是取消健康驛站名額、檢疫隔離政策、及早日恢復全面通關。許多港人有家庭團聚需要，又或需回鄉探望重病親友等，即使能搶到健康驛站名額，亦可能無法承擔額外檢疫費用，對此已有「切膚之痛」，這顯然說出了問題所在。

港府之所以提出「逆向隔離」，便是希望解決內地健康驛站名額一額難求、酒店檢疫費用不菲等問題，可謂用心良苦。但正正因為香港防疫政策與內地不同，以致兩地磋商「逆向隔離」分歧叢生，例如難以在香港聘請接受閉環管理的工作人員，一旦不幸爆疫，可能要深圳當局承擔。須知內地實行嚴厲的問責制度，地方官員必須對疫情負責，不同港官有責不問，除非中央一錘定音落實兩地互通，否則怎會有地方官員膽敢冒如此大風險？

更何況，最近本港在輸入個案之中錄得新的變種病毒，必然增加內地對香港的顧慮，縮減檢疫期最終是否能夠落實，實在無人說得準。另一方面，香港至今仍然無法與國際正常接軌，訪港旅客幾近清零，國際盛事不是取消，就是門票滯銷，可見繼續堅持「0+3」，對經濟毫無助益。無奈港府連立法會議員提出的「團進團出」方式、即讓訪港團客在「黃碼」期間，乘坐指定交通工具到指定地點參觀及進食，也斷然否決。究竟奄奄一息的市道有誰能打救，已成為商界和基層的大哉問。

其實，大膽放寬防疫措施，讓社會早日復常，天不會塌下來，反而能激活經濟，贏回民心，何樂而不為？單是大廈圍封強檢，港大分析數據已發現對減低社區傳播幾乎無效，措施不具成本效益，建議取消。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府不但無意取消，還對不遵守檢測的居民處以罰款一萬大元的極刑，在經濟艱難時期，無異於與民為敵。

香港最大的窘境，就是在於防疫政策兩頭不到岸，一方面內地對香港不放心，另一方面港府又不敢完全與國際接軌，競爭力則在拖拉之間極速流失，新加坡成為直接得益者。難為高官大言不慚表示「有危也有機」，香港無懼競爭，卻說不出「機」在哪裏，不啻是夜行人吹口哨，自我壯膽罷了。