功夫茶：安老政策全落空　壽則多辱冇陰功

香港喺人口老化、預期壽命延長和生育率低等情況下，未來嘅退休人數必然激增；而上屆政府又否定全民退休保障，加上安老政策未能因時制宜，「居家安老」又淪為口號，咁港人壽則多辱必矣！功夫茶每見到有老人家駝住背喺街上執紙皮，自不然就會諗起：人又老錢又冇，身體又唔好，仔女幫唔到係幾咁無奈！

嗱！新一屆政府將於周三公布首份施政報告，民生無小事，除咗多建公屋令基層「房事暢通，生活輕鬆」，安老向來亦係民生政策嘅重點。「老有所養」係一個有為政府要為人民幸福而奮鬥嘅目標，之不過，本報連同團體清點政府近年核心安老政策，發現又係吹吹水、唔抹嘴！呢，好似2019年推出嘅「購置處所以提供福利設施計劃」，200億元款項最終僅用咗約1.1億元。阿哥，呢啲錢使清光冇人會話係大花筒㗎！原計劃目標係3年間購入126項物業，並提供約160個社福設施，依家即係得個吉！

嗱！再早啲如2013年提出「私人土地作福利用途特別計劃」，協助機構運用私人土地提供安老服務，推出至今近10年，僅得6項目落成，另外40多個項目已閒置。官僚以臥看山色醉看花嘅態度去處理「特別計劃」，難怪令團體擔心「老無所依」嘅挑戰愈嚟愈大！咁多安老計劃一一落空，香港一眾老人家晚境想唔淒涼都難。

有數得計，「特別計劃」若切實執行和落實，料可增加9,000個安老服務名額及約8,000個康復名額，如今進展不如人意。有NGO（非政府組織）曾反映申請程序繁複，審批過程又涉多個部門，需時甚久。喂，咁政府是否應簡化程序，拆牆鬆綁以加快發展，而唔係任由啲土地養蚊曬太陽？呢啲又係好做唔做，年卅晚謝灶，官僚hea做，苦嘅又係老人家！至於撥款200億元於3年喺全港18區購置126項物業，合共提供約160個社區設施，用作安老、康復及青少年服務設施等，而政府卻又應使唔使，至今只成功買入兩個市區項目，仲有約199億元未用嚟入市，唔通放喺度等收息？阿哥，唔係唔知公營安老院輪候時間長，好多老人家排到上天堂都未排到，而你班官僚卻恍如吃了秤砣鐵了心，哪管老人家死活？這是一個會做事、做成事嘅政府應有嘅態度嗎？

再講吖！政府開口埋口要「搶人才」，依家喺安老院舍修例、疫情持續及移民潮三重夾擊下，現時業界人手短缺已高達1.1萬人，不論護理員、護士甚或物理治療師等皆嚴重不足。業界強調，當局必須繼續放寬輸入外勞，並再次向內地招聘人手。講來講去，政府喺安老政策上不但冇未雨綢繆，冇遠見和決心，面對人口急速老化，再頭岳岳四圍度，未來數十年只會自製出更難解決嘅結構性危機！壽則多辱冇陰功。