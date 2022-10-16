世界視線：歐洲難民新災難　歐盟需要共面對

依據聯合國的最新數字，俄烏戰爭使700萬烏克蘭難民湧入歐洲，其中俄羅斯據統計有140萬名難民，當中不少是烏東的俄裔及烏裔人民逃避戰爭炮火而躲到俄羅斯境內。波蘭聲稱有400多萬名難民入境，留下的是120萬名，但由於波蘭人反難民聲音高漲而逐漸離開，其實大量烏克蘭難民是希望可以去西歐較富裕的國家。

雖然烏政府有提及不少於200萬名難民回流，但如今俄烏戰爭在北溪管道及克里米亞大橋被炸下急促升級，俄羅斯大舉全面轟炸摧毀烏克蘭大城市的水、電、交通、通訊等基礎設施，在天氣轉冷下，將會有更大量無法在烏克蘭生活的人民開始湧入歐洲了。

面對新形勢，歐盟已經延長烏克蘭難民在歐盟成員國內有效居留及工作多一年到2024年3月，但西歐國家的政府已經意識到問題嚴重，尤其是德國。首先因為德國是最富裕國家，政府已撥款20億歐元支持難民的生活，11月中央及地方政府還會商討新撥款。但如今德國政府告急，原來今年已有逾100萬名烏克蘭難民到來，之後還會有更多。

更可怕的是，德國今年初以來又來了10萬名地中海、巴爾幹、阿富汗及中東地區申請政治庇護的人民，各州的臨時安頓地點如運動及展覽場所均爆滿。烏克蘭難民主要是婦女及兒童，除了居住加生活津貼，婦女語言課方便就業、兒童教育及醫療等，都是重大開支。其實，2015年及其後幾年，德國面對300萬中東（主要是敍利亞）及利比亞的難民湧入，默克爾政府當時承諾可以並也成功收容他們。這裏須提醒大家的是，德國當時經濟如日中天，政府正想吸納他們，因為難民基本年輕，成功融入德國可使德國年輕化及增加工作人口。但今次德國政府就困難多了，基層民眾怨聲載道，能源危機、高通脹及經濟衰退下，對難民的承擔結果使國民生活更困苦。

德國政府如今加強與奧地利、波蘭、捷克及斯洛伐克邊境控制，收緊政治庇護申請條件；進一步和歐盟同盟國商討要它們不再推卸承擔接濟難民的責任給德國。而更重要及被忽略的是如何處理好難民的根源問題，就是如何制止一些國家挑撥國與國敵對及戰爭、發動侵略及引發地區政治動亂等，形成難民的出現。矛頭明顯指向俄羅斯及美國！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻