穩定與發展是矛盾的統一體，不易掌握把持的。有了穩定，才可發展；沒有發展，穩定變成保守主義，既有利益僵化；但發展犧牲穩定會變成無序亂闖，終歸失敗。穩定中求發展，發展裏保穩定，怎樣可以並存？更何況人類對社會和自然變化的知識有限，並不比瞎子摸象優勝。而當前是百年不遇的世界變化，只能摸着石頭過河。中國的發展不可能有捷徑可循，也不能故步自封，每一步都是試驗，每一步都有風險。但為了國家復興、人民富強，也進而為了人類命運共同體，不能不冒險前進。

中國復興的歷史便從來都是這樣的反覆試驗，不停探索。毛澤東及老一輩的革命家，成就了中國在封建主義與帝國主義夾擊下革命成功，但下馬治天下不易，於是有新民主主義。而社會主義建設亦歷經多次的爭議，與蘇共的辯論，乃至文革的鬥爭。中國到改革開放是推行中國式的社會主義，社會主義的初級階段，也經歷了20年的大貪腐，到今天新時代的中國式社會主義。一方面，中共在不忘初心中要堅持社會主義革命的原意；另一方面，時代轉變，中國也實現了工業化、城市化，再不是一窮二白，發展的道路與方法再不能靠不怕犧牲，也超越了現代化。

中國幾經艱難，成功全面脫貧，達到小康社會，下一步不是中等收入的陷阱，而是美國霸權主義的霸凌。新理念、新發展、新模式，不僅要克服本身的發展障礙和不足之處，還要戰勝外來的打擊。這個百年不遇的變局，比起在革命成功之後維護新生中國，改變一窮二白，更為艱難和複雜。

中國式社會主義裏的中國式包含極多的變化，也同時是眾多未知因素。中共二十大總結了近10年的治國理念與經驗，只是初步的總結，面前的道路仍是崎嶇艱辛，走錯的話，將前功盡廢。蘇聯70年歷史的教訓應該是刻骨銘心，日本的衰落，乃至今天歐洲的困境，也是教訓。中國要自信自強，是自強不息，不是財大氣粗的盲目自信自大。

從中共創設的時代開始，中國是從學習與實踐中不斷總結，在眾多的失誤中翻身重新出發。發展不會是順風順水，而是在各種與天鬥、與人鬥中闖出來的。中共二十大的新時代中國式社會主義是新階段的試驗與奮鬥，「革命尚未成功，同志仍須努力！」