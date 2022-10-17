北約和莫斯科這些日子將「同時舉行核武演習」，北約的代號叫「堅定正午」，俄羅斯的代號叫「雷霆」。北約的軍演包括「模擬」核戰，將在比利時、北海和英國進行；期間將有14個國家參與，出動60架軍機演習，包括最新款戰機、能夠搭載核彈頭的戰機和美軍B-52長程轟炸機等等。報道稱，該演習將把美國部署在比利時空軍基地的核彈，從地庫安全運送及裝於戰機，繼而起飛、空中加油、投擲目標等。

至於俄羅斯的「雷霆」軍演，據稱乃俄軍最大型戰略核部隊軍演，該軍演將測試具載核能力的轟炸機、潛艇和導彈。俄軍將有3,000名官兵、300件裝備參與，將演練隱藏彈道導彈系統、避開空中偵察和地面遭受攻擊等。

北約和莫斯科在同一時段、針鋒相對的展開核武演練，這恐怕還是歷史上第一次。更何況，這場軍演是在俄烏之戰打了近8個月、戰事不斷升級、雙方不斷以核威脅叫板下展開的，各方深感核戰的氣氛撲面而來。俄烏之戰會引發核戰，首先是俄羅斯總統普京警告性提出的。

在普京估算中，對烏克蘭的「特別軍事行動」獲得勝利並不很難，美國、北約一般性的軍事援助、武器裝備不能改變戰場局面，但戰事拉長，美國和北約提供先進大殺傷武器和情報支援，甚至大規模出兵參戰，自己是沒有把握必勝，或許還會敗得很慘的。這時，俄羅斯就沒得選擇，只能動用核武。對此，普京必須戰事一起就公開講出來，才能達到威懾目的，警告美國、北約不可以把這場仗打到俄羅斯不可接受的程度，否則就是核戰。毛澤東說過，「不要槍桿子，必須拿起槍桿子」。對普京而言，不要核戰爭，就必須先亮出要打核戰爭。

最初美國、北約被普京敢打核戰的氣勢鎮住了，然而打着打着，火拱大了，對普京的核威脅覺得不可能，於是把心一橫，打就打吧！至少當下不能示弱，核軍演要拉出架勢。