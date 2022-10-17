語不驚人死不休，是許多西方政客的共同特點。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利日前在一個公開場合揚言，若俄羅斯以核武攻擊烏克蘭，西方必將強硬回應，把俄軍「殲滅」。這分明是拋浪頭博眼球，博雷利是甚麼東西？他不過是歐盟官員，而歐盟本身並不是軍事組織，有何資格越俎代庖？北約尚且不敢發此狠話，一位歐盟官員何德何能「殲滅」俄軍？

有人說得對，許多歐洲政客其實是美國的代言人，他們只關心美國利益，不會關心歐洲利益，所以恨不得挑起歐洲大戰甚至核大戰，這樣美國主子就開心了。殊不知，一旦俄烏衝突演變成歐洲大戰和核大戰，首先被毀滅的就是歐洲，然後全世界陪葬，任何國家都無法獨善其身，美國也不會例外，豈止俄軍被「殲滅」而已。歐洲政客不斷推波助瀾，到底是無知或是無腦？

還是法國總統馬克龍比較清醒，他日前明言，鑑於法國的根本利益，假如俄羅斯在烏克蘭使用核武器，法國不會以核武器回應，因為法國不想看到第三次世界大戰爆發。這是自私嗎？不是自私，而是對法國、歐洲乃至全世界負責，相對於那些唯恐天下不亂的愚蠢政客，馬克龍無疑理智得多。在歐洲國家中，法國一向是最具有戰略自主和外交獨立意識的國家，不會唯美國之命是從。雖然在俄烏衝突中法國不得不選邊站隊，也不得不對烏克蘭提供一些援助，但始終把握分寸，不願逾越底線，更不願充當反俄炮灰。

可以見到，隨着俄烏戰爭不斷拖延，歐洲國家援烏熱情正迅速冷卻，尤其是身受其害的德法等歐盟大國，顯然不想再做無謂的付出和犧牲。他們都清楚，這場戰爭繼續打下去，死的是烏克蘭人，受創的是歐洲，得益的是美國。烏克蘭政府淪為美國政治傀儡，不得不聽令行事，但歐盟又有何理由為他人作嫁衣裳？最近德法官員紛紛批評美國趁火打劫，一方面利用「天價」天然氣斂財，一方面藉美元霸權收割全球，怨氣之大可想而知。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。西方陣營表面上很團結，對俄羅斯同仇敵愾，實際上各懷鬼胎，都在打自己的小算盤。美國大發戰爭財，德法不甘被其收割，遲早各走各路。也許只有等到那一天，這場戰爭才能結束，時間在俄羅斯這邊，目前根本沒有必要動用核武。